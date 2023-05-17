Фото: Пермский краеведческий музей

Всероссийская акция Ночь музеев приглашает познакомиться с редкими экспонатами российских музеев, а также проверить свои знания об искусстве, истории и культуре регионов.

В Перми площадками проведения Ночи музеев в 2023 году станут главные выставочные площадки – Пермский краеведческий музей, Музей современного искусства PERMM, Пермская художественная галерея. Гостей будет ждать и Пермский зоопарк.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ НОЧЬ МУЗЕЕВ 2023 В ПЕРМИ

Основной датой проведения акции Ночь музеев 2023 в Перми станет 20 мая.

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2023 В ПЕРМСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

В 2023 году участниками акции «Ночь музеев» станут 7 филиалов Пермского краеведческого музея. Каждый подготовил особенную программу и ждет гостей в неурочное время.

Музей «Хохловка»

Акция «Ночь музеев» в архитектурно-этнографическом комплексе пройдет впервые в его истории. Время ее проведения с 17:00 до 22:00 (вход в музей - до 21:00).

В музее под открытым небом гостей примут игровые площадки на поляне возле изб Ф. Ф. Васильевой и Н. П. Светлакова. Кроме того, состоится экскурсия «Были да былички» по памятникам деревянного зодчества продолжительностью 2 часа. Стоимость экскурсии 200-500 рублей. (6+)

Адрес: Хохловское сельское поселение, дер. Гора. Тел. 8 (342) 259-22-01.

Дом Мешкова

Акция «Ночь музеев» в Доме Мешкова пройдет с 18:00 до 22:00 (вход в музей — до 21:30). Стоимость билетов: 100-200 рублей. (6+)

Гости музея смогут принять участие в различных мастер-классах. С 20:00 во доре музея пройдет концерт кавер-группы Luckys.

Адрес: Пермь, ул. Монастырская, 11. Тел. 8 (342) 257-18-08.

Фондохранение

Акция «Ночь музеев» в Фондохранилище Пермского краеведческого музея состоится в 13:00 и 16:00. Музей приглашает на эксклюзивную экскурсию за чаем «Однажды майским вечером…» Стоимость билетов: 450-900 рублей. (6+)

Адрес: Пермь, ул. Сибирская, 15. Тел. 8 (342) 212-98-01.

Осинский краеведческий музей

Тема акции «Ночь музеев» в Осинском краеведческом музее станет «Добрые уроки настоящего и прошлого». Она пройдет с 17:00 до 21:30 (вход в музей - до 21:00). Стоимость билетов: 50-100 рублей. (6+)

Мероприятия состоятся в историческом отделе и музее природы. На протяжении всей акции будет открыта «Книга благодарных воспоминаний».

Алрес: Оса, ул. Свердлова, 2. Тел. 8 (34291) 4-70-03.

Дом-музей Н. Г. Славянова

Акция «Ночь музеев» в Доме-музее Н.Г. Славянова пройдет с 17:00 до 23:00 (вход в музей - до 22:00). Стоимость билетов: 90-400 рублей. (6+)

В музее будут работать семь площадок одновременно: «Полуавтоматическая сварка», «Аргонодуговая сварка» и «Лазерная сварка» пройдут на открытом воздухе на территории музея; «Ультразвуковой контроль сварных соединений», «Рентгенографический контроль сварных соединений», «Визуально-измерительный контроль сварных соединений» и «Металлографическое исследование сварных соединений» будут расположены в здании музея.

Адрес: Пермь, ул. 1905 года, 37. Тел. 8 (342) 267-77-41.

Детский музейный центр

Акция «Ночь музеев» в Детском музейном центре пройдет мероприятие «Про Льва, который стал писателем, и всех-всех-всех» по мотивам произведений Льва Давыдычева. Время проведения с 16:00 до 21:00 (вход в музей до 20:00). (0+) Стоимость билетов: 100-250 рублей.

Адрес: Пермь, ул. Пермская, 78. Требуется предварительная запись на мероприятия по тел. 8 (342) 212-16-96

Музей пермских древностей

Акция «Ночь музеев» в Пермском музее древностей пройдет с 18:00 до 23:00 (вход в музей - до 21:00). Вход для участников экскурсии-сюрприза «Камни, кости и мечты. Живые истории» с 21:30 до 22:00. (0+) Стоимость билетов: 100-600 руб.

В течение всего вечера: уличные игры, работа игровых площадок для малышей «Музеезаврики», мастер-класс «Укрась мамонта», хореографический перформанс «Пермский период показывает…».

Адрес: Пермь, ул. Сибирская, 15. Требуется предварительная запись по тел. 8 (342) 212-56-57.

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2023 В МУЗЕЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Акция «Ночь музеев» в Музее современного искусства PERMM пройдет в рамках выставки «Андрей Красулин. Начала», созданной совместно с московским партнером pop/off/art gallery. (12+)

В экспозицию вошло более 500 работ исключительно одного художника — Андрея Красулина. Выставка расположилась на трех этажах, каждый из которых представляет собой уникальную комбинацию творческих задумок и кураторских решений.

В день всероссийской акции «Ночь музеев» у зрителя появится шанс взглянуть на выставку по-новому: погрузиться в атмосферу мастерской художника с помощью различных занятий, а также понаблюдать за тем, как мыслит художник на авторских экскурсиях.

Время проведения с 17:00 до 23:59. Стоимость билетов от 300 рублей.

Адрес: Пермь, бул. Гагарина, 24. Телефон касс: (342) 254-35-52.

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2023 В ПЕРМСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ

Акция «Ночь музеев» в Пермской художественной галерее будет посвящена теме «История и истории». В программе: мини-экскурсии, истории династии купцов-пароходчиков Каменских; истории, связанные с произведениями французской живописи, импрессионизма, авангарда, пермской деревянной скульптуры, жизнью и творчеством художников-маринистов и дрругие.

Специально для акции «Ночь музеев» подготовлен путеводитель «Истории, о которых вы не знали». Самые активные зрители смогут поучаствовать в творческих мастерских для взрослых и детей.

В «Граверной мастерской» можно будет познакомиться с техникой линогравюры и напечатать на станке открытку с изображением здания галереи, а на мастер-классе «Собери галерею» создать виды фасадов галереи в технике аппликации.

Время проведения с 18:00 до 23:00. (6+) Стоимость билетов от 50 рублей.

Адрес: Пермь, Комсомольский пр., 4. Тел. 8 (342) 212-95-24.

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2023 В ПЕРМСКОМ ЗООПАРКЕ

«Ночь музеев» в Пермском зоопарке пройдет: 20 мая - с 12:00 до 16:00, 21 мая - с 09 до 21:00. (0+) Стоимость билетов от 200 рублей.

Посетителей ожидает насыщенная программа с показательными кормлениями животных, мастер-классами, экскурсией по ночному миру обитателей зоопарка и спектаклем. Самые смелые смогут поучаствовать в квест-прогулке «Ночные животные Пермского зоопарка».

Мероприятия акции 21 мая пройдут с 12:00 в акватеррариуме (Пермь, ул. Окулова, 3а). В это время можно будет показательные кормления водяной агамы.

Адрес: Пермь, ул. Монастырская, 10. Тел.: Тел. 8 (342) 212-26-21, 212-26-10.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА АКЦИИ НОЧЬ МУЗЕЕВ 2023 В ПЕРМИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ

Полную программу Всероссийской акции Ночь музеев 2023 в Перми и Пермском крае можно найти на сайте проекта по ссылке.

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