В Перми восстановят скелет самого большого слона на планете

Фото: Пермский краеведческий музей

Палеонтологическая экспедиция Пермского краеведческого музея» в 2013 году во время раскопок в Оханском районе обнаружила в одном местонахождении сразу два скелета трогонтериевых слонов и нескольких видов млекопитающих.

Главной и самой неожиданной находкой полевого сезона 2018 года стал огромный бивень трогонтериевого слона длиной 3,15 метра с диаметром около 20 см. После 10 лет раскопок пермский музей сумел собрать 70% от целого скелета древнего предка мамонта.

Судя по размерам бивня, древнейшее на Земле животное было настоящим гигантом - это один из самых крупных известных науке трогонтериевых слонов. Вес живого слона мог быть около 9,5 тонн, а его высота в плечах - до 4,7 метра. Только представьте, выйдя на балкон квартиры второго этажа вы могли бы его спокойно погладить, и даже встретится взглядами на одном уровне.

Трогонтериевые слоны были одним из первых видов мамонтов, которые, благодаря густому шерстяному покрову, были хорошо приспособлены к жизни в холодных регионах. Как считают в Пермском краеведческом музее, обнаруженные при раскопках находки в Оханском районе позволяют говорить о том, какой была на Земле экосистема более 200 тыс. лет назад.

Обработка найденного бивня длилась более трех лет. В процессе кропотливой работы его очищали от грунта, просушивали, пропитывали специальным клеевым составом.

«У нас есть обе лопатки, тазовые кости, почти все ребра, грудина – кость, которая очень редко сохраняется. В последнем монолите, привезенном с раскопок, есть несколько туловищных позвонков, по ним можно составить ряд поясничного отдела. Хвостовые позвонки тоже есть. Есть первый шейный позвонок – атлант. И, конечно же, бивень! Голову трогонтериевого слона можно восстановить по образцам, которые есть в других музеях России», - говорит заведующая сектором естественно-исторических коллекций отдела фондохранения Пермского краеведческого музея Лариса Жужгова.

В ближайших планах Пермского краеведческого музея стоит воссоздание из современных легких материалов скелета трогонтериевого слона в натуральную величину. Сейчас идет поиск исполнителя для создания научной копии макета скелета.

Кстати, бивень трогонтериевого слона можно увидеть 20 мая, когда в Перми пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев». (0+)

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