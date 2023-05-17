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Общество17 мая 2023 10:00

В Пермском крае мотоциклист нашел два десятка артиллерийских снарядов

На место выезжали полицейские и саперы
Виктор Правдин
Снаряды обследовали взрывотехники Росгвардии. Фото предоставлено супругой Александра

Снаряды обследовали взрывотехники Росгвардии. Фото предоставлено супругой Александра

Во вторник, 16 мая, житель поселка Сылва Александр решил прокатиться на мотоцикле между Новыми Лядами и Пермью. Проезжая мимо Васильевского лога, мужчина наткнулся на груду артиллерийских снарядов.

- Саша насчитал больше 20 штук и тут же позвонил в полицию, - рассказывает супруга мужчины. - Когда полицейские приехали, муж показал им место находки и те вызвали ОМОН, саперов и оцепили место сигнальной лентой.

Раньше Александр служил в артиллерийских войсках, поэтому сразу понял, что именно за снаряды оказались перед ним. Это 88-мм бронебойно-трассирующие снаряды, 125-мм и 150-мм осколочно-фугасные снаряды. При этом, по мнению Александра, эти снаряды не времен Великой Отечественной войны, а были сделаны гораздо позже, так как неподалеку от лога, где они лежали, раньше располагалась воинская часть.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю, корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что снаряды обследовали взрывотехники Росгвардии, никакой опасности они не представляют.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАШЕЛ СНАРЯД:

- Ни в коем случае не трогать находку. И тем более – не пинать ее, не бросать в нее камни и не пытаться разобрать.

- Отметить место – желательно, так, чтобы до приезда специалистов туда никто не сунулся. Можно воткнуть рядом палку и повязать на нее яркую тряпку.

- Вызвать специалистов по единому «тревожному» номеру 112 и сообщить координаты находки.

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