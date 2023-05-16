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Происшествия16 мая 2023 10:25

В ДТП в Пермском крае погибли два мотоциклиста

Одному из них было 60 лет, второму всего 16
Виктор Правдин
Фото из архива прошлых лет.

Фото из архива прошлых лет.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу, 13 мая, в Кунгурском районе произошло страшное ДТП в котором погибли два человека. Как сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, авария произошла в поселке Ильича, столкнулись два мотоциклиста - 16-летний подросток и пенсионер - оба, к несчастью, скончались. В пресс-службе главка МВД корреспонденту «КП-Пермь» подтвердили трагедию.

- Около 23.00 по улице Советской в направлении улицы Ильича двигался мотоцикл «ИЖ-Планета 3», за рулем которого находился 60-летний мужчина. По предварительной информации, у дома по улице Советской, 4 водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мотоциклом КАYO, за рулем которого находился подросток 2008 года рождения. В результате ДТП оба водителя погибли. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получил несовершеннолетний пассажир мотоцикла КАYO, он госпитализирован. В настоящее время по данному проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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