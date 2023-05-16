В Пермском крае задержали мужчину, который мог заложить взрывное устройство во дворе учительницы

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отомстить подруге жены и подложить ей взрывное устройство решил 54-летний житель села Уральское в Пермском крае. Мужчина смастерил бомбу и положил ее в поленницу в огороде учительницы начальных классов местной школы. Якобы она подстрекала его жену к разводу. Такой мотив, по информации телеграм-канала SHOT, был у мужчины.

Напомним эту историю. Информация в СМИ, что жительница небольшого села в Чайковском городском округе нашла в полене СВУ, появилось на прошлой неделе. Учительница увидела предмет, спрятанный в бревне, который вызвал у нее подозрение. Женщина тут же позвонила по номеру 112 и рассказала о находке. На место выехали полицейские.

В полене длиной 75 см и высотой 10 см полицейские увидели углубление, в котором лежал бумажный цилиндр, скрепленный с одной из сторон металлическими скобками. В нем находились гранулы размером 1,5 мм. Экспертиза установила, что это — взрывчатка массой 45 г с бездымным порохом. Сработать она могла, когда учительница отправила бы полено в топку в печь.

Сперва полицейские рассматривали версию, что кто-то из учеников затаил обиду на учителя и решил таким образом ей отомстить, но спустя некоторое время оперативники вышли на след 54-летнего местного жителя Виктора. Мужчина считал, что педагог спровоцировала его развод с супругой, и не придумал ничего лучше, как подложить бомбу.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия», мужчину отпустили под подписку о невыезде. В ГУВД по Пермскому краю сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

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