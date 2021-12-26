Пермяк, решив отомстить любовнице, поджег ее дом

Дом значительно пострадал и не подлежит восстановлению. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

После освобождения из колонии 35-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления, переехал к своей любовнице в Ильинский и стал жить в ее доме, вместе с ней и ее двумя несовершеннолетними детьми.

В июне они поссорились. Женщина забрала детей и ушла в гости к знакомым. А мужчина решил отомстить ей.

- Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поджег постельное белье на диване в комнате,- рассказали в полиции. - Дождавшись, когда огонь разгорится и в доме сработает звуковая сигнализация, мужчина покинул место преступления.

Пожарные, прибывшие на вызов, ликвидировали огонь. Но двухэтажный дом, приобретенный на средства материнского капитала, баня и постройки были уничтожены. Собственникам – женщине, ее бывшему мужу-инвалиду и двум малолетним детям – был причинен материальный ущерб на общую сумму почти 700 тысяч рублей.

Поджигатель был арестован. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Дело передано в суд.