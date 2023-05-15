Хозяева цыганского дома, построенного в Перми на земле для многодетных, будут обязаны его снести

Дело о самовольной постройке тянулось не один месяц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суд постановил снести дом, построенный в пермском микрорайоне Чапаевский, поскольку он незаконно занимает участок земли, выделенный для многодетной семьи.

«Комсомолка» писала об этой истории. Напомним, десять лет назад у пермячки Ирины и ее мужа родился третий ребенок. И они сразу же встали в очередь на получение бесплатной земли – как многодетная семья. Но так как очередь двигалась очень медленно, семья Ирины согласилась на компромиссный вариант – получить землю площадью в 4 раза меньше, чем полагалось по закону, но зато быстрее.

И им выделили шесть соток в микрорайоне Чапаевский в Перми. Вот только на той земле уже был построен дом, в котором несколько лет живет многодетная семья. Только цыганская, каких в Чапаевском немало. Кто-то построил свой дом на официальных основаниях, а кто-то самовольно, не имея ни разрешения на строительство, ни права на землю.

Но дома стоят, люди в них живут. И что делать в таком случае законным владельцам земли? Причем, Ирина не одинока в своей ситуации. Вдоль улицы Белорусской по жеребьевке многодетным семьям выделили еще 8 участков. И практически на всех стоят цыганские самострои.

В итоге судьбу земельного участка решил суд. Администрация Орджоникидзевского района подала исковое заявление, в котором просила признать дом самовольной постройкой и обязать владельцев за свой счет освободить земельный участок, снести строение и вывезти строительный мусор с земельного участка.

- Суд удовлетворил иск. Если владелец постройки не снесет ее добровольно, администрация района сможет снести ее самостоятельно, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

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А землю передать той семье, которой ее выделили (подробнее)