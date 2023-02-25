В Перми чиновники решили снести дом цыган, построенный на участке для многодетных

На участке, который выделили Ирине, уже стоит дом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

История с землей для многодетной семьи, получившей участок, на котором уже был построен дом, получила продолжение.

Напомним, десять лет назад у пермячки Ирины и ее мужа родился третий ребенок. И они сразу же встали в очередь на получение бесплатной земли – как многодетная семья. Очередь продвигалась медленно. Семья Ирины, которая оказалась в ней на 1700-м месте, могла и не дождаться заветного участка. И тогда они согласились на компромиссный вариант – получить землю площадью в 4 раза меньше, чем предполагалось по первоначальному закону, но зато быстрее.

Наконец многодетной семье выделили 6 соток в микрорайоне Чапаевский в Перми. Но когда они приехали на свой «пустырь», оказалось, что там уже построен дом, в котором несколько лет живет тоже многодетная семья. Только цыганская. Разрешения на строительство, как и права на землю, у них нет. Но дом стоит.

Причем, Ирина не одинока в своей ситуации. Вдоль улицы Белорусской по жеребьевке многодетным семьям выделили еще 8 участков. И практически на всех стоят цыганские дома.

Как рассказал «КП»-Пермь» Николай, владелец одного из них, представители цыганской общины обращались к властям с просьбой узаконить землю, на которой живут. Но ответа не получили.

- Мы оказались в патовой ситуации, - говорит Ирина. - Я написала письмо с просьбой отменить распоряжение о выделении нам земли и вернуть нас в очередь, потом сама ходила на встречу к заместителю начальника департамента земельных отношений администрации Перми. Мне объяснили, что отказаться от участка невозможно, так как он уже занесен в реестр как наша собственность.

И продать участок Ирина не сможет, поскольку у нее несовершеннолетний сын.

«Комсомолка» обратилась с просьбой разрешить ситуацию и помочь пермякам получить землю в городскую администрацию.

- С данной проблемой в городской департамент земельных отношений обратилась одна многодетная семья,- ответили нам в мэрии.- Представителей этой семьи пригласили в администрацию и составили план дальнейший действий для урегулирования ситуации. Данная ситуация будет решаться в индивидуальном порядке в рамках действующего законодательства. В частности, принято решение о сносе самовольной постройки, расположенной на данном земельном участке, а также об освобождении участка от бытового мусора.

Чтобы признать цыганский дом самовольной постройкой и затем демонтировать, представители администрации Орджоникидзевского района намерены подать исковое заявление в суд.

Так что через какое-то время свой участок Ирина и ее семья, скорее всего, получат.

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