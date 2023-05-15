В полиции рассказали подробности об участковом, который спас жителя Кунгура, угрожавшего покончить с собой

Участковый зашел в воду и предложил парню поговорить. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю/Очевидцы

Мы уже рассказывали о том, что в минувшее воскресенье, 14 мая, 21-летний житель Кунгура грозился покончить с собой. По словам очевидцев, парень требовал привести к нему на разговор участкового, а в руках у него был какой-то предмет. Участковый приехал, поговорил с молодым человеком, а после передал его сотрудникам полиции.

- Около 21.00 в отдел полиции Кунгура поступило сообщение от местного жителя о том, что по мосту реки Сылва идет мужчина, в руке которого находится предмет, похожий на нож. На место направили наряд Росгвардии. Гражданин, увидев стражей порядка, стал вести себя агрессивно, кричал, потом попытался скрыться, кинулся в воду и поплыл на другой берег. Переплыв реку, молодой человек потребовал позвать к нему участкового уполномоченного Павла Орлова. Несмотря на то, что полицейский находился в очередном отпуске, он незамедлительно прибыл на место происшествия. Участковый зашел в воду, подошел к гражданину и заговорил с ним, предложил закурить. Оказалось, что никакого оружия у молодого человека не было, в руке он держал обломок пластика, находился в сильной степени опьянения, вел себя неадекватно. Гражданина доставили в отдел полиции, - сообщили в главка МВД.

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, участковый уполномоченный полиции Павел Орлов служит в правоохранительных органах уже 20 лет и является почетным донором.

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