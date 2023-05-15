«Просил привести переговорщика»: В Пермском крае от самоубийства спасли 21-летнего парня

Место ЧП. Фото предоставлено очевидцем

Неспокойный вечер в минувшее воскресенье, 14 мая, выдался для жителей Кунгура. Как рассказали «Комсомолке» местные жители, 21-летний парень переплыл Сылву, вышел на берег и грозился покончить с собой (по закону мы не можем описывать способы суицида - Прим.ред.).

- В руках у него был какой-то предмет, - рассказывают очевидцы. - Вскоре к реке приехали сотрудники Росгвардии и спасатели, но их он не подпускал, говорил, что если они приблизятся - покончит с собой. Он очень громко кричал что-то несвязное, но некоторые слова все же удалось разобрать: парень просил привести к нему сотрудника полиции. И вскоре его привезли. Говорят, что им оказался местный участковый, который уже на пенсии. Он подошел к парню и они около 10 минут о чем-то беседовали, потом мужчина выхватил из рук парня предмет, успокоил и отвел к сотрудникам Росгвардии.

Сейчас с молодым человеком все в порядке. Причины, по которым он хотел свести счеты с жизнью, неизвестны. Мы обратились за комментарием в пресс-службу главка МВД, как только мы его получим, опубликуем на нашем сайте.

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