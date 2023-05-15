Полицейские рассказали подробности о трех пермяках, выманивших семь миллионов рублей якобы на поддержку СВО

Подозреваемые признались в совершении мошенничества.

На днях в Перми сотрудники полиции задержали троих молодых мошенников. Они собирали деньги от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян якобы для помощи бойцам СВО. Для этого они создали несколько фейковых каналов, набрав в общей сложности более ста тысяч подписчиков.

- Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье и объявляли постоянные сборы¸ - рассказала Маргарита Симоньян.

Желающие помочь нашим военным жертвовали разные суммы - от 100 рублей до 20 тысяч. В результате только за последние полтора месяца мошенники выманили у жителей разных городов страны свыше семи миллионов рублей.

Выяснилось это благодаря 60-летнему жителю Татарстана. Прочитав о сборе денег для СВО, он перевел на счет, указанный в фейковом телеграмм-канале, 20 тысяч рублей. Но через некоторое время у казанца возникли подозрения, в правильном ли направлении ушли его деньги, и он обратился в полицию с заявлением. В ходе проверки выяснилось, что каналы, на которые люди отправляли деньги, оказались фальшивыми.

- Злоумышленники размещали в них сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам. После этого собранные средства похищались.

В Татарстане было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на троих безработных пермяков: двух 19-летних и одного 20-летнего. Специально для своих махинаций они сняли квартиру, в которой и занимались фишингом. Там их и задержали оперативники, в буквальном смысле вытащив из-под одеял.

Долго запираться молодые люди не стали. Сразу признали, что получали на свои карты деньги от подписчиков канала, затем перечисляли их организаторам схемы, оставляя себе полтора процента «за труды».

- Сейчас все трое находятся на подписке о невыезде, так как они стали активно сотрудничать со следствием, - рассказала «КП»-Пермь» Иделия Шагова, старший инспектор отдела пропаганды МВД по Республике Татарстан. – Расследование дела продолжается, ведутся поиски организатора преступления.

А тем временем Маргарита Симоньян предупреждает:

- Будьте бдительны, не ведитесь на фейковые каналы, не перечисляйте деньги тем, кого не знаете. Еще раз напомню: никаких сборов на фронт не веду, помогаю сама.

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