В Перми задержали трех мошенников за фейковые сборы денег на помощь для участников СВО

Один из подозреваемых. Скрин с видео МВД.

- Полицейские задержали в Перми трех персонажей, которые собирали деньги от моего лица якобы для помощи нашим военным. Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье и объявляли постоянные сборы¸ - сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Как рассказали в МВД, под именем Маргариты Симоньян было создано несколько фейковых каналов, общее число подписчиков которых превысило сто тысяч.

- Предварительно установлено, что злоумышленники размещали в них сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам. После этого собранные средства похищались.

Обнаружив, что от ее имени ведется сбор денег, главный редактор телеканала RT обратилась в полицию. В Перми задержали трех участников группы. По версии следствия, двое из них получали на свои карты деньги от подписчиков канала. Затем они перечисляли деньги организаторам схемы, оставляя часть себе «за труды». По данным полиции, люди отдавали мошенникам до 20 тысяч рублей. Только за последние полтора месяца было собрано свыше семи миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

- Будьте бдительны, не ведитесь на фейковые каналы, не перечисляйте деньги тем, кого не знаете, - предупреждает Маргарита Симоньян. - Еще раз напомню: никаких сборов на фронт не веду — помогаю сама. А полицейским — низкий поклон и благодарность за оперативность.