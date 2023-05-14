Реальные 300 лет Перми: благоустройство города – от вековой грязи к чистым улицам

Черный рынок в Перми начала ХХ века. Фото: Архив города Перми

В 300-летней истории Перми есть много событий, которые делают город известным не только на просторах родной страны, но и далеко за ее пределами. За прошедшие 300 лет история Перми стала неотъемлемой частичкой каждого ее жителя.

Пермякам есть чем гордиться и любить свой город. При этом надо знать как можно больше интересных фактов о Перми, быть глубоко эрудированным и знающим самые невероятные, на первый взгляд, истории: 300 лет – это реально!

За свою 300-летнюю историю Пермь и ее главные достопримечательности появлялись на страницах повестей и романов известных писателей, картинах великих художников. С появлением кинематографа Пермь появилась возможность увидеть в кадрах кинохроники и художественных фильмов.

Сегодня наш рассказ о благоустройстве городских улиц и о том, как обстояли дела с их уборкой в далеком прошлом. Оказывается, грязь буквально всегда шла «рядом» с Пермью. Как в свое время писал пермский историк Владимир Степанович Верхоланцев, «…Пермь только носила имя губернского города, на самом же деле она мало чем отличалась от села».

Предпринять что-то глобальное в благоустройстве Перми удалось только губернатору Карлу Федоровичу Модераху с 1796 по 1811 годы. Это был по-настоящему блестящий государственный деятель и строитель. При планировке города он предложил гениальное решение для избавления городских улиц от грязи и талых вод - по юго-восточной окраине Перми он поручил провести и канаву, чтобы снеговая вода с полей не стремилась внутрь города, а шла в реку Данилиху. Благодаря возвышенностям, на которых стоит город, в нем довольно легко было устроить сточную канализацию, ведущую к Каме.

После отъезда Карла Модераха из Пермь губернская столица вновь опустилась в запущение с точки зрения ее благоустройства. Лишь к приезду в сентябре 1824 года императора Александра I новым губернатором Кирилом Яковлевичем Тюфяевым (годы управления губернией - 1823-1831) было принято решение навести внешний «марафет» зданий, впервые построить тротуары, а улицы и площади очистить от накопившихся нечистот и сорной травы.

Наибольшей грязью и неприбранным видом в течение многих лет отличались пермские площади и рынки. Приводить их в порядок начали только во второй половине 1800-х годов. Ситуация носила просто устрашающий характер. Особенно это отчетливо видели многие гости Перми, которых судьба заносила сюда по тем или иным причинам.

Характерным для Перми той поры считался внешний вид Черного рынка, очень ярко описанный писателем Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком в его повести «Бойцы» (1874-1875): «Пермь – самый глухой губернский городок, особенно зимой... Сам по себе Черный рынок, как вместилище непролазной грязи, специально пермской вони от полусгнивших знаменитых сигов и всяческого тряпья, на которое страшно смотреть, этот рынок заслуживает подробного описания, если бы мы захотели угостить читателя картинами во вкусе реалистов последних дней. Но грязь, вонь и тряпье это такая необходимая принадлежность всех городских рынков, что мы не считаем нужным входить во все подробности описания этой живой клоаки...».

Летом 1871 года в Перми решили все-таки взяться за приведение в порядок рыночных площадей и их осушению. Но судя по повести русского писателя дело так и не было доведено до конца.

Не отличалась в то время чистотой и Кама. Как писал Владимир Верхоланцев, «ввиду того, что в ней много плавает нефти, и она довольно грязная, особенно во время половодья».

Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в начале 1900-х годов. Вместе с расцветом экономики начал преображаться и город. Была построена новая водопроводная сеть, приведена в порядок набережная, город стал освещаться электричеством, а главным достижением стало обустройство в центре Перми театрального сада, где «почти все тополи были срублены и заменены липами, поставлены удобные скамейки, устроены клумбы с цветами, дорожки обложены камешками, в саду сделан фонтан».

Коррективы в развитие Перми внесли войны начала века и государственный переворот в 1917 году.

Надо отдать должное, в годы Советской власти Пермь вновь начала преображаться – застраивались новые районы, разбивались парки. Власть требовала обеспечение достойной жизни своих граждан, чиновники более-менее находились под ее прессом. С них было кому спрашивать!

Новый печальный этап во внешнем благоустройстве для Перми сложился в «лихие 90-е», когда власть занималась совершенно другими проблемами, совершенно далекими от приведения улиц города в порядок. Что только стоили слова одного из тогдашних градоначальников: «Снег сам нападал, сам и растает...».

Преображение города началось в конце 1990-х годов, когда новым главой Перми стал Юрий Петрович Трутнев с 1996 по 2000 годы. Уже через год после его избрания на эту должность областную столицу было не узнать: ремонтировали улицы, строили новые объекты городской инфрастркутуры. Теперь Юрий Петрович в качестве вице-премьера Правительства РФ наводит порядок на Дальнем Востоке. Причем, небезуспешно.

Очередной толчок в благоустройстве Перми произошел в середине 2010-х годов. А как иначе, если город начал готовиться к 300-летнему юбилею? В центральной части Перми настоящими местами притяжения пермяков и гостей города стали набережная и эспланада, ведется масштабная реконструкция дорог и тротуаров, приводятся в порядок фасады домов. Город стал радовать разнообразием красок и отсутствием серых пятен.

Есть надежда, что Пермь будет и впредь радовать своими ухоженными улицами, комфортными парковыми зонами и скверами. Самое главное, чтобы благоустройство стало нормой жизни города и не зависело от юбилеев и прихода новых руководителей.

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