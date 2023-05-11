Мэрия Перми прокомментировала ситуацию с пробками из-за ремонта Коммунального моста

В Перми 11 мая были зафиксированы 9-бальные пробки на Коммунальном мосту. В горадминистрации прокомментировали ситуацию.

Прошлой ночью началось фрезерование покрытия моста. Из-за этого движение ограничено. Оно возможно только по двум полосам — по одной в каждую сторону. Из-за этого утром жители провели более двух часов в пробке, протяженностью более 7 км.

Большую часть работ по обновлению покрытия моста намерены закончить ко Дню города 12 июня. После этого нужно будет еще укрепить покрытие въездной группы в город.

В мэрии отметили, что все работы идут по графику. Жителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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