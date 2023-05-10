Погибшего на сплаве туриста нашли в двух километрах от места, где они перевернулись на байдарке

Иван Замеров найден погибшим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 мая на реке Вижай в Горнозаводском районе нашли тело 43-летнего Ивана Замерова из Краснокамска. Об этом сообщила его супруга Ольга в социальной сети: «Спасибо всем за поддержку и сочувствие!О времени прощания сообщим позже».

Напомним, Иван Замеров пропал 29 апреля во время сплава. Вместе со своими знакомыми он приехал в Горнозаводский район, где компания сплавлялась на надувных лодках и байдарках. Иван шел по реке на двухместной байдарке. Как рассказали Ольге участники сплава, на опасном участке реки они не справились с течением и перевернулись, потеряли весло. Напарник Ивана выбрался с байдаркой на сушу, а Иван, вроде бы, пытался достать весло, но потом пропал.

Спустя двое суток Ивана уже искали полицейские, спасатели, местные жители и друзья Замеровых. Прочесывали лес, в надежде, что он мог выйти на берег и заблудиться, но поиски результатов не дали.

Когда Иван пошел на сплав, река была очень полноводной, снег активно таял, некоторые участки были непроходимыми, и администрация района предупреждала, что пока по Вижаю лучше не сплавляться.

- 9 мая тело Ивана Замерова нашли в реке, примерно в двух километрах от места, где они перевернулись, - рассказал источник в правоохранительных органах. – Его обнаружили проходившие по реке отдыхающие. Вода в реке из-за короткого похолодания немного спала, что и помогло обнаружить тело.

Следственный комитет по Пермскому краю проводит доследственную проверку. Сыщики осмотрели место трагедии и назначили ряд экспертиз, после которых будут принимать решение возбуждать уголовное дело или нет.

Тем временем спасатели Краевой службы спасения предупреждают туристов о том, что в северных районах края обстановка на реках по-прежнему неблагоприятная, туристам стоит быть особенно осторожными, а лучше воздержаться от сплавов по полноводным рекам с опасными участками.

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