«Требовали выкуп в 15 тысяч рублей»: в Перми окончены поиски 18-летнего парня, пропавшего три недели назад

Парня искали с 20 апреля.

В Перми окончены поиски 18-летнего Ильи П., который пропал 20 апреля. Напомним, сестра молодого человека Алла обратилась к волонтерам и в редакцию «КП», с просьбой помочь найти брата.

Илья ушел из дома в селе Гамово днем. Он собирался поехать на улицу Промышленную, чтобы устроиться на работу. Сестра пару раз созванивалась с ним, и он обещал приехать около шести вечера, но дома он так и не появился. Телефон оказался отключен, да и на улице Промышленной его тоже не было. Родные ждали несколько дней, что Илья сам придет домой, но потом все же обратились в полицию.

Раньше Илья никогда не пропадал, у него были небольшие долги по микрозаймам, но сестра помогла их выплатить. Где он может быть, родные не догадывались.

30 апреля Илью якобы видели по камерам возле банкомата в магазине на улице Попова в Перми. А еще по его банковской карте продолжали совершаться платежи и пытались взять кредит.

Спустя три недели со дня исчезновения Ильи Алле позвонил знакомый и сказал, что видел ее брата возле клуба в центре Перми.

- За день до этого мне приходили сообщения, что Илья в заложниках и требовали выкуп 15 тысяч рублей. - Потом начали угрожать, что отрежут ему пальцы, а 9 мая днем он нашелся, - говорит Алла. – Мы поехали к клубу, у которого его видели и нашли его там. Пока он ни с кем не хочет разговаривать, молча сел в машину, на вопросы не отвечает. Мы привезли его домой и дали выспаться, позднее будем разбираться где он был.

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