В Пермском крае в лесу заблудились две девочки

Девочек в лесу нашли полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чайковском городском округе, вблизи поселка Марковский 8 мая в лесу заблудились две девочки 12-ти и 14-ти лет. Они ушли гулять в лес с собаками еще днем и засветло не вернулись домой. Когда поняли, что самим им не выбраться из леса, позвонили родителям.

Взрослые надеялись справиться своими силами, но время шло, детей найти не удавалось. Родители решили, что что нужна помощь и позвонили «112».

- На поиски детей были направлены все наряды территориального отдела полиции, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Заблудившихся в лесу детей искали сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковые, госавтоинспекторы и кинолог со служебно-розыскной собакой.

Полицейские смогли определить геолокацию телефона девочек и выехали на патрульной машине в указанный квадрат, оказалось, что дети ушли от поселка почти на 4 километра.

Полицейские сигналили, использовали громкоговоритель, чтобы девочки услышали и шли на звук. Тактика сработала, в 4 часа утра 9 мая дети вышли на звуки машины сотрудников полиции.

- Наряд участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы успокоил испуганных девочек и отвез их домой к родителям, - рассказали в полицейском Главке Прикамья.

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