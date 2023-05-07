На эспланаде в Перми рухнула тяжелая металлическая арка над входом

Фото: Группа ВК "Мой город - Пермь!"

Именно про такие случаи говорят – только чудом удалось избежать трагедии.

В субботу, 6 мая, среди бела дня в центре Перми рухнула огромная металлическая арка, которая стояла на входе на эспланаду.

Вокруг было множество народа, в том числе и детей. Сегодня в соцсетях очевидцы публикуют видео, которое им удалось снять на смартфоны.

На видеозаписи, выложенной в паблике «Мой город – Пермь!» ВКонтакте видно, что огромная металлическая конструкция начинает медленно крениться, затем устремляется вниз и, наконец, с грохотом обрушивается на асфальт. Стоящие рядом гуляющие, похоже, даже не успевают испугаться.

- Это просто чудо, что никого не задело! - пишет одна из посетительниц соцстраницы.

В комментариях очевидцы отмечают, что арку повалил ветер. Действительно, судя по отклонившимся струям фонтана, которые попали в кадр, порыв ветра был довольно сильным.

Синоптики предупреждают, что шквалисты ветер с порывами до 20 метров в секунду может быть и сегодня, так что будьте осторожны. Метеорологи объясняют, что по территории Прикамья сейчас пролегает фронтальная зона – граница между теплым и холодным воздухом, чем и объясняются налетающие шквалы.

Мы уже писали о том, что 3 мая в Березниках ветер порвал электропередачи, ведущие к водозаборным станциям, и половина города калийщиков до сих пор сидит без воды.

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