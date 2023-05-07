В Прикамье из-за шквала без воды на праздники остался целый город Березники

Ветер повалил электролинии по всему городу. Фото: Березниковский водоканал.

Крупнейшая коммунальная авария произошла накануне праздника в городе калийщиков в Пермском крае.

Вечером 3 мая сильные порывы шквалистого ветра повалили в Березниках линии электропередач, в том числе и магистральных, которые питали водозаборы «Услока», «Извер» и еще две водозаборные станции в городе. На них остановились насосы.

На следующий день ситуацию частично исправили.

- В настоящий момент водозабор «Усолка» подключен к электричеству, - сообщили 4 мая в Березниковском водоканале. - Остаются проблемы на «Извере» и водонасосных станциях. Энергетики ОРЭС и МРСК ведут работы по переподключению. Держим ситуацию на контроле.

Однако последствия разбушевавшейся стихии в Березниках устраняют до сих пор.

Сегодня утром, 7 мая, в Березниковском водоканале сообщили о массовых отключениях воды в сотнях домов, в десятках садиков и школ. В список отключений попали 2я городская больница и больничный городок, центр гемодиализа, дом престарелых, детский реабилитационный центр и другие социальные объекты.

Без воды остались также поселки Абрамово, Кропачево, микрорайон Еврохим.

Коммунальщики приносят жителям извинения, но примерных сроков окончания ремонта пока не называют. Единственное, о чем они предупреждают - после возобновления водоснабжения в течение трех дней отстаивать воду и употреблять ее только в кипяченом виде.

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