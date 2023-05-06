В полиции рассказали об аварии с двумя машинами ДПС и Lada в центре Перми

Фото с места аварии: ВК "ЧП Пермь".

В полиции рассказали об обстоятельствах утреннего ДТП с двумя машинами ДПС и отечественной Lada Granta. Авария, напомним, произошла 6 мая около 5 часов утра в самом центре города. К счастью, в момент погони за нарушителем ни машин, ни большого количества людей на улицах не было, поэтому никто из случайных людей не пострадал.

- Наряд полка ДПС нес службу на территории Перми, - сообщили подробности «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Инспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2115, который зигзагообразно двигался по проезжей части. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе преследования водитель ВАЗ нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Погоня закончилась на пересечении улиц Ленина и Газеты Звезда, где нарушитель не предоставил преимущество в движении двум патрульным автомобилям и три легковушки столкнулись. В результате ДТП патрульные авто получили механические повреждения, а водитель Lada Granta - травмы.

Водителя-нарушителя доставили в отдел полиции Ленинского района для разбирательства. Выяснилось, что за рулем виляющего авто находился 21-летний пермяк, который не имеет водительского удостоверения. Также, судя по состоянию, он был пьян и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении гражданина составили несколько административных протоколов. Ему грозит крупный денежный штраф и административный арест до 15 суток.

Кстати, видео с места ДТП появилось в том числе и в паблике "Мой город Пермь".

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