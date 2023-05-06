В ДТП в центре Перми столкнулись две патрульные машины и Lada Granta

Фото с места аварии: ВК "ЧП Пермь"

Ранним утром 6 мая в центре Перми произошло массовое ДТП. Столкнулись три автомобиля: две патрульные машины поста ДПС и отечественная легковушка Lada Granta.

Фото и видео с места аварии появилось в соцсетях, в паблике ВКонтакте «ЧП Пермь». Судя по кадрам, ДТП случилось около пяти часов утра, легковушки столкнулись, снесли пластиковые ограждения и вылетели на тротуар. Вероятней всего, после столкновения пострадали только полицеские автомобили: у одной патрульной машины помят бампер, у второй - бок. На видео запечатлено, как полицейские осматривают свои авто.

А вот что касается еще одного участника аварии - водителя Lada Granta, то есть информация, что его отвезли в больницу с травмами. В соцсетях пишут, что он не останавливался на требования сотрудников ГИБДД, поэтому за ним была устроена погоня.

В пресс-службе краевого полицейского главка сообщили «Комсомольской правде», что готовят комментарий по факту ДТП. Как только он появится, мы опубликуем его на сайте.

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