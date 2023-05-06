Пропавший в Перми дальнобойщик из Екатеринбурга попал в работный дом

Пропавший Александр Анкин нашелся в работном доме. Фото предоставлено сыном мужчины.

Стала известна судьба пропавшего 2 мая в Перми 47-летнего жителя Екатеринбурга Александра Михайловича Анкина. В последний раз мужчину, напомним, видели на железнодорожном вокзале Пермь II, он собирался ехать домой, но до дома так и не доехал.

Накануне в редакцию «Комсомолки» с просьбой о помощи обратился сын пропавшего, Роман Анкин. Молодой человек живет в Свердловской области и объяснил, что уже трое суток не может дозвониться до своего отца - 47-летнего Александра Анкина.

- Отец работал дальнобойщиком на пермского перевозчика, - рассказал «КП» Роман. - 2 мая мы с папой говорили по телефону. Он сказал, что находится в районе железнодорожного вокзала Пермь-2 и собирается ехать домой. С собой у него была черная дорожная сумка и серая барсетка. Рассказал он также о конфликте с начальством и о своем желании уволиться с работы.

Но до дома Александр Анкин так и не добрался, а его сотовый выключен.

Сын мужчины написал заявление в полицию и обратился также к волонтерам, ведь его пропавший отец никогда раньше не пропадал, потерей памяти или какими-то заболеваниями он не страдает.

А 6 мая пришла информация, что пропавшему мужчине все-таки удалось связаться с сыном и сообщить, что он жив, и находится сейчас в каком-то центре. Что ему не дают выйти, забрали у него телефон и начали возить на работу в Пермский район, и что якобы это трудотерапия.

- Сейчас на место выехали волонтеры и попытаются забрать Александра Аникина, - сообщили «КП» волонтеры Поискового отряда ПрикамьеПоиск. – Известно, что сам центр находится в Перми, а вывозят работать людей в Пермский район.

«КП» продолжает следить за развитием ситуации в этой истории.

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