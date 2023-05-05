Фото: Администрация Перми

В День Победы 9 мая 2023 года изменится схема движения транспорта в Перми. На время проведения праздничных мероприятий закроют несколько участков дорог и организуют их объезд, изменятся часть маршрутов автобусов и трамваев.

Закрытие участков дорог в Перми 9 мая 2023

В Перми 9 мая 2023 года на время подготовки и торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и проведения культурно-массовых мероприятий предстоит закрытие участков дорог для движения транспорта с 00:00 до 14:00 на Октябрьской площади, с 05:00 до 23:00 – на ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

В День Победы 9 мая 2023 года с 05:00 также будет временно закрыто движение транспорта, в том числе и трамваев, на участках улиц:

– ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

– Комсомольском пр. (четная сторона) от ул. Петропавловской до ул. Монастырской (без остановки движения на ул. Советской);

– Комсомольском пр. от ул. Петропавловской до ул. Революции;

– ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Пермской от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Екатерининской от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда».

Движение трамваев на этих участках возобновится в 13:00, а движение личного транспорта – в 14:00.

На период прохождения колонны участников 9 мая 2023 года в Перми с 10:00 до 12:00 будет закрыто движение транспорта на ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Пермской, ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пермской.

В Перми до 10 мая 2023 года запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на Октябрьской площади, а также 6 мая с 00:00 до 14:00 9 мая на Комсомольском пр. (четная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырской, Комсомольском пр. от ул. Ленина до ул. Пушкина.

В Перми будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта 8 мая с 00:00 до 23:00 9 мая на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Борчанинова

В Перми будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта 8 мая с 00:00 до 14:00 9 мая на участках улиц:

– ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина;

– ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Ленина;

– Комсомольском пр. (нечетная сторона) от ул. Петропавловской до ул. Ленина;

– Комсомольском пр. от ул. Пушкина до ул. Революции;

– ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Екатерининской от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда».

В Перми 9 мая 2023 года на время проведения праздничного фейерверка будет временно приостановлено движение транспорта с 22:50 до 23:20 на ул. Попова от ул. Борцов Революции до ул. Окулова.

Изменение маршрутов движения автобусов и трамваев в Перми 9 Мая 2023 В Перми 9 мая 2023 года с 05:00 до 14:00 в связи с перекрытием ул. Ленина и Комсомольском пр. изменится схема движения автобусов и трамваев.

Автобусы №1, №3, №14, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №68, №74, №77 проследуют в объезд перекрываемого участка по ул. Революции.

Автобус №51 проследует в объезд по ул. Революции и ул. Сибирской.

Маршруты №3к и №71 будут следовать по ул. Пушкина до Центрального рынка.

Конечной остановкой маршрута №10 станет «Универсам», для маршрутов №41 и №60 - «Улица Попова». Автобусы, следующие от Коммунального моста, проследуют по ул. Монастырской, ул. Окулова и ул. Крисанова.

Маршруты №10, №14, №50, №68 с 14:00 до 23:00 проследуют по ул. Ленина, ул. Крисанова, ул Екатерининской/Луначарского, ул. Борчанинова и ул. Ленина. Маршрут №67 будет следовать по ул. Ленина, ул. Крисанова, ул. Луначарского/Екатерининской, ул. Борчанинова, ул. Пушкина. Автобусы №6, №46 и №49 проследуют по ул. Попова, ул. Монастырской, ул. Окулова, ул. Крисанова, ул. Петропавловской/Ленина.

Движение трамваев по ул. Петропавловской и ул. Ленина будет приостановлено с 06:00 до 13:00. По улицам Борчанинова и Революции движение будет закрыто с 10:00 до 12:00.

В Перми 9 мая 2023 года с 23:50 до 23:20 будет временно закрыто движение на Коммунальном мосту. Автобусы будут следовать с приостановкой на время проведения фейерверка.

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