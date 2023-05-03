День Победы в Перми 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

День Победы в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приближается один из самых главных патриотических праздников России – День Победы. В Перми 9 мая 2023 года состоится праздничная программа в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В программу празднования Дня Победы в Перми 9 мая 2023 вошли несколько масштабных событий.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПЕРМИ 9 МАЯ 2023

Программа праздника в День Победы в Перми 9 мая 2023 включает десятки мероприятий на главных площадках города и его районах.

В Перми 9 мая 2023 года состоятся: торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники, концертные и интерактивные программы, выставка «Оружие Победы», праздничный салют и фронтовые залпы из артиллерийских орудий Мотовилихи, праздничные программы в городских парках. (0+)

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПЕРМИ 9 МАЯ 2023

Мероприятия на главных площадках Перми

08:30-09:00 - Церемония возложения венков и цветов, посвященная 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Монумент «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады);

10:00-11:00 - Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона, военной техники и театрализованное представление (Октябрьская площадь);

10:00-21:00 - Концертная программа «Родина одна!» (Площадь перед «Театром-Театром в 64-м квартале городской эспланады);

11:00-20:00 – Выставка военной техники «Оружие Победы» (Площадь перед «Театром-Театром в 64-м квартале городской эспланады).

12:00-20:00 - Тематические и интерактивные программы (Центральный квартал городской эспланады);

13:00 - 9 фронтовых залпов из 2 артиллерийских орудий с территории Мотовилихинских заводов;

14:00-20:00 - Тематические и интерактивные программы (Набережная реки Камы);

23:00-23:10 - Праздничный салют с правого берега реки Камы (территория городского пляжа у Коммунального моста).

Торжественное прохождение войск на Октябрьской площади смогут посмотреть зрители, для которых установят специальные трибуны. Для ветеранов организуют сидячие места в первых рядах. Для тех, кто не смог попасть на Октябрьскую площадь, пройдет трансляция на площади у «Театра-Театра».

Выставка «Оружие» победы представит военную технику, изготовленную пермскими заводами. Количество единиц будет самым большим за все годы – современные боевые машины и прошлых лет.

Мероприятия в районах Перми

10:00 – Торжественное мероприятие (Памятник рабочим и служащим судоремонтного завода на ул. Водников, 31);

11:00 - Торжественное мероприятие (Монумент «Бронекатер - АК 454» на ул. Буксирной, 4);

11:00-13:00 - Торжественное мероприятие «Чтобы помнили» (Площадь у Клуба им. Златогорского на ул. Трясолобова, 105);

11:30 - Возложение цветов и венков к мемориалу заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (Парк им. Свердлова на ул. Уральской в створе ул. Хрустальной);

12:00 - Торжественное прохождение колонн «Парад памяти» (Парапет ДК им. Кирова на ул. Кировоградской, 26);

12:00 – Праздничные мероприятия (Футбольное поле на ул. Крайней, 1);

12:00-15:00 - Народное гуляние «Весна на клавишах Победы» (Стадион «Бумажник» на ул. Корсуньской, 20);

12:00-14:00 - Выставка предметов быта времен Великой Отечественной войны (Сквер у ДК им. Кирова на ул. Кировоградской, 26);

12:30 - Церемония возложения цветов к мемориалу «Тыл – фронту» (Мемориал «Тыл – фронту» на ул. Кировоградской, 26);

13:00 - Праздничный концерт «Будем помнить - будем жить» (Парапет ДК им. Кирова на ул. Кировоградской, 26);

13:00-14:00 - Торжественное мероприятие «Чтобы помнили…» (Стела «Подвиг народа бессмертен» на ул. Репина, 20);

13:00-19:00 – Народные гуляния «Доблесть. Отвага. Честь» (Сквер им. Калачникова в районе улиц. Уральской, Лебедева и Розалии Землячки);

13:30 - Интерактивная программа «На завалинке» (Сквер у ДК им. Кирова на ул. Кировоградской, 26);

14:30-17:00 – Праздничная программа в Пермском зоопарке (ул. Монастырская, 10);

15:00-18:00 - Праздничная программа «Родина одна!» (Парк «Счастье есть» на ул. Маршала Рыбалко, 106);

15.00-18.00 - Праздничная программа «Родина одна!» (Сад им. Миндовского на ул. Мира, 9);

15:00-18:00 - Праздничная программа «Родина одна!» (Парк им. Чехова на ул. Репина, 20).

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