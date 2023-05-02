Салют на День Победы в Перми 9 мая 2023: где пройдет и лучше смотреть, когда начнется и как добраться

Салют на День Победы в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми праздничные мероприятия ко Дню Победы 9 мая 2023 года завершит красочный 10-минутный салют. Рассказываем подробности о его времени и продолжительности салюта, где пройдет и лучшее всего смотреть, как добраться.

Когда начнется салют на День Победы в Перми 9 мая 2023

Салют на День Победы в Перми 9 мая 2023 начнется в 23:00 и продлится 10 минут до 23:10.

Где пройдет салют на День Победы в Перми 9 мая 2023

Залпы салюта на День Победы в Перми 9 мая 2023 будут производиться с территории городского пляжа на реке Каме у Коммунального моста.

Где лучше смотреть салют на День Победы в Перми 9 мая 2023

Чтобы лучше всего увидеть салют на День Победы в Перми 9 мая 2023 надо заранее выбрать наиболее удобное для этого места:

- нижняя набережная реки Камы от Порта Пермь до Речного вокзала;

- верхняя набережная от створа ул. Осинской до Соборной площади (Комсомольский пр., 4);

- от Коммунального моста;

- смотровая площадка в сквере им. Решетникова напротив «Дома со львами» (ул. Монастырская, 15);

- смотровая площадка Пермского планетария (бул. Гагарина, 27А);

- смотровая площадка Пермской диорамы (ул. Огородникова, 2).

Как добраться до салюта на День Победы в Перми 9 мая 2023

Как лучше всего добраться до салюта на День Победы в Перми 9 мая 2023:

- до Коммунального моста, верхней и нижней частей набережной реки Камы на автобусах маршрутов: №6, №7, №15, №20, №33, №35, №41, №46, №49, №5, №60, №121, №7Т и №10Т (остановка «Улица Окулова»);

- до Соборной площади автобусе маршрута №51 (остановка «Художественная галерея»);

- до смотровой площадки Сквера им. Решетникова на автобусах маршрутов №3 и №51 (остановка «Сквер имени Решетникова»);

- до смотровой площадки Пермского планетария на автобусах маршрутов №18, №24, №30, №32, №38, №68, №77, трамваев маршрутов №4, №7, №8, №11 (остановка «Цирк»);

- до смотровой площадки Пермской диорамы на автобусах маршрутов №16, №18, №24, №26, №32, №34, №36, №38, №77 (остановка «Площадь восстания») или №36, №58 (остановка «Вышка-1»).

Стоимость проезда по городу составляет 35 рублей. Чтобы занять лучшие места для просмотра салюта на День Победы в Перми 9 мая 2023 необходимо заранее планировать время в пути и нужный транспорт, возможно большое скопление людей и закрытие движения. (0+)

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