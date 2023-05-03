Документальный фильм о волонтерах Донбасса победил в кинофоруме «Шередарь»

Погибшие добровольцы. Фото предоставлено волонтерами

Больше года добровольцы «Пища Жизни» из разных городов России помогают людям Донбасса выжить в гуманитарной катастрофе. Волонтеры ездят в прифронтовые города и кормят людей горячими обедами, фруктами, а детишек - сладостями. Об этом они рассказывают и показывают в своем проекте «Глазами волонтеров».

В июле 2022 года в «семью» волонтеров пришла беда. Из-за прямого попадания реактивной системы залпового огня в здание кухни добровольцев в городе Алчевске погибли вице - президент МБОО «Пища Жизни» Кирилл Губарев и волонтер Максим Веровский. Когда добровольцы съездили на место трагедии и встретились с одним из выживших волонтеров Андреем Яковлевым, то приняли решение снять о них фильм «Герои среди нас».

Кирилла Губарева и Максима Веровского наградили медалями за заслуги II степени посмертно. Медали за погибших волонтеров получили их жены. Фото предоставлено волонтерами.

Андрея Яковлева наградили знаком ЛНР "За гуманитарную помощь". Фото предоставлено волонтерами.

- Мы попросили жен погибших парней принять участие в фильме, им было очень тяжело, но они согласились. Спустя несколько дней после гибели ребят мы разговаривали на кухне с мамой Кирилла. Вытирая слезы, она рассказывала о детстве сына, как он рос, учился, что был лидером среди сверстников. Дети Максима наперебой говорили об отце, как они всей семьей ездили на лодке, ходили в горы и смотрели на стрекоз. О чем бы ни вспоминали близкие люди, выходило, что погибшие — герои. Супруга Кирилла Инна говорила, что Кирилл родился героем и она всегда ему об этом говорила. Мама Максима, Виктория Васильевна, рассказывала, что он бы никогда не спрятался в кусты. Так родилось название «Герои среди нас». А сам фильм получился о любви. О любви между людьми и к людям, - поделилась учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни», режиссер фильма Старостина Ольга.

Ольга Старостина. Фото предоставлено волонтерами.

Накануне фильм «Герои среди нас» показали на VII кинофоруме «Шередарь». Кинокартина заняла первое место в номинации Благотворительность с риском для жизни.

Фото предоставлено волонтерами

«У фильма, несомненно, будет интересная фестивальная судьба и новые показы. Фильм есть и живет - это главное,"- сказал президент Кинофорума «Шередарь», руководитель мастерской кинорежиссуры ВГИК Виталий Калинин.

В рамках проекта «Глазами волонтеров» добровольцы создали один игровой мини-фильм и два документальных фильма о Донбассе. В них отражена гражданская позиция волонтеров, их помощь людям в чрезвычайной ситуации и человечность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гибель товарищей, толпы изможденных людей и 250 тысяч порций горячего питания: итоги работы волонтеров «Пищи жизни» на Донбассе

Почти год добровольцы из разных городов России помогали вынужденным переселенцам из ЛДНР (Подробнее...)