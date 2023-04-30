В Пермь 30 апреля прибыли «Эшелоны Победы»

Эшелон Победы Фото: Анна Маркова

Днем 30 апреля перроны Главного и Горнозаводского путей вокзала Пермь-2 оказались заполнены пермяками. Очень многие пришли целыми семьями от мала до велика.

Около 13:00 со стороны Камы раздались громкие паровозные гудки, а вскоре появился идущий под полными парами ретро-состав «Эшелон Победы».

Эшелон Победы Фото: Анна Маркова

К 78-й годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Свердловская железная дорога запустила исторические ретро-поезда на паровозной тяге.

Эшелон Победы Фото: Анна Маркова

В этом году начальной точкой отправления «Эшелона Победы» стал Кунгур, следом за ним, 30 апреля, в Пермь прибыл сразу два ретро-состава. Всего «Эшелон Победы» сделает остановки на девяти станциях Пермского края.

Эшелон Победы Фото: Анна Маркова

Как пояснили организаторы исторической акции, «Эшелон Победы» – это еще одно напоминание о годах Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период. Он состоит из солдатских вагонов-теплушек, офицерского вагона, аптеки-перевязочной, вагона-санпропускника, вагон-кухни, хлебопекарни, вагона-электростанции.

Эшелон Победы Фото: Анна Маркова

Жители Перми увидели образцы исторической военной техники: танк Т-34, артиллерийскую пушку М-42 и зенитную пушку, реактивную установку «Катюша», автомобиль ГАЗ-67.

В одном из эшелонов был организован «вагон памяти» с фотогалереями участников войны. В нем все желающие смогли передать фотографии своих родных-фронтовиков для размещения на стендах экспозиции.

«Эшелоны Победы» в Пермь привели раритетные паровозы. Они стали самым излюбленным местом для фото не только для детворы, но и взрослых. Также все желающие могли подняться кабину управления паровозом, задать интересующие вопросы машиниствам.

Эшелон Победы Фото: Анна Маркова

На вокзале Пермь-2 «Эшелоны Победы» встречал духовой оркестр, исполнивший боевые марши и победную музыку далекого 1945 года. На привокзальной площади со стихами и песнями выступили лучшие творческие коллективы Пермского края.

Следующими остановками «Эшелона Победы» станут станции: 1 мая – Верещагино, Лысьва, Чайковская, Нытва, Кормовище, Кын; 2 мая – Чусовская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае проведение акции «Бессмертный полк» ждут изменения

В свою очередь, торжественный парад в честь Дня Победы пройдет в традиционном формате (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru