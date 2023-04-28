В Пермском крае проведение акции «Бессмертный полк» ждут изменения

Фото: Правительство Пермского края

В Перми 28 апреля состоялось заседание краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина. На нем обсудили подготовку к празднованию в Прикамье 78-й годовщины Дня Победы.

Как отметил губернатор Пермского края, в 2023 году, несмотря на трудности и ряд изменений в проведении праздничных мероприятий, парад Победы пройдет в регионе в традиционном формате - с участием зрителей и торжественным прохождением войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади Перми. В параде также примет участие военная техника предприятий Пермского края.

«Проведение такого знакового и запоминающегося события в День Победы – это обязательно. Особое внимание обращаю, что при организации этого мероприятия необходимо обеспечить жителям все меры безопасности и предосторожности», – акцентировал внимание участников заседания глава региона.

Другой не менее важной темой обсуждения стала организация в Прикамье акции «Бессмертный полк». В этом году по решению центрального штаба движения «Бессмертный полк России» она пройдет в обновленном формате.

В Пермском крае проведение акции «Бессмертный полк» возложено на центр. военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». По словам руководителя центра Руслана Шамсутдинова, жителям Прикамья будет предложено принять участие в новых форматах мероприятий, увековечивающих память о Героях Великой Отечественной войны.

«Объединяющая идея всех форматов – преемственность поколений воинов-освободителей, которые сражались за Родину во времена Великой Отечественной войны и сражаются сейчас – в рамках специальной военной операции», - пояснил Руслан Шамсутдинов.

В 2023 году предлагается провести несколько акций и проектов, приуроченные к Дню Победы. В число главных их них войдет «Бессмертный полк онлайн». В рамках акции все желающие могут загрузить фото своих Героев на официальный сайт «Бессмертный полк России» по ссылке polkrf.ru. Если фото уже были загружены, то повторно можно этого не делать. В рамках прямой трансляции 9 мая фото Героев, которые загрузили жители края и других регионов России, будут сменяться.

Еще одна акция «Бессмертный автополк» предлагает каждому жителю края разместить портрет своего Героя на окнах личных автомобилей. Кроме этого, в ее рамках можно будет задействовать общественный и служебный транспорт. Портреты нужно расположить на задних и боковых стеклах с внутренней стороны. При этом они не должны мешать управлению транспортным средством. Кроме того, необходимо, чтобы транспорт был в пригодном состоянии.

В социальных сетях в преддверии 9 мая жители Прикамья смогут опубликовать рассказы о Героях и их фотографии. При этом важно указать два тематических хэштега #МойБессмертныйПолк и #МойПолк. Увековечить память бойцов-земляков в День Победы можно будет, изменив главную фотографию профиля, поставив туда портрет защитника – члена своей семьи.

В 2023 году традиционно жители Прикамья смогут присоединиться к уже знакомым акциям, чтобы почтить память Героев: «Флаги Победы», «Свеча Победы», «Георгиевская лента»», «Лучи Памяти», «Сад Памяти», возложение цветов к мемориалам, местам захоронений, Вечному огню. Организаторами этих мероприятий станут патриотические организации, включая «Волонтеров победы», «Юнармию».

Отдельно внимание Руслан Шамсутдинов уделил участию регионального отделения «Юнармии» в проекте «Верни Герою имя», инициированном Главным штабом движения. На протяжении нескольких дней, предшествующих 9 мая, ребята будут приводить в порядок обелиски и мемориалы защитникам Отечества и воинские захоронения.

В Пермском крае общероссийская акция дополнится региональным проектом «Сохраним память вместе». Юнармейцы Прикамья проведут работы в архивах по поиску и установлению имен защитников Отечества и тружеников тыла. Памятные мероприятия проходят в течение всего календарного года.

В завершении заседания оргкомитета «Победа» Дмитрий Махонин поручил краевым министерствам, главам муниципалитетов, администрации Перми, общественным организациям усилить работу по информированию жителей Прикамья о проведении акции «Бессмертный полк» в новых форматах.

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