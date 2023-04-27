В Прикамье сотрудник ГУФСИН помог попавшим в ДТП женщине и ее сыну

Капитан внутренней службы Сергей Язев не растерялся в экстренной ситуации. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

- Я ведь не сделал ничего сверхъестественного, на моем месте так поступил бы любой порядочный человек, - говорит сотрудник ИК-4 ГУФСИН России по Пермскому краю Сергей Язев.

22 апреля ночью на своем авто Сергей возвращался домой, в Ныроб, с учебно-методических сборов, и во время этой поездки помог незнакомой женщине и ее сыну, попавшим в ДТП.

- На часах было три часа ночи, темно, пустынная трасса и вдруг голосующая за бровкой женщина, - рассказал «КП» Сергей Язев. – А рядом машина на боку лежит. Я тут же припарковался, включил аварийку и первым делом, спрашиваю, все ли живы. К счастью, и женщину и ее ребенка спасло только то, что они были пристегнуты ремнями безопасности.

В салоне Lada в момент аварии находились жительница Чердыни Наталья и ее 18-летний сын. Молодой человек целый-невредимый, но в состоянии шока ходил вокруг машины и собирал разбросанные вещи и документы. Окна в салоне были выбиты, и пока легковушка крутилась, из нее вылетело на землю практически все.

- Сын спал, а у меня затекла шея, и когда я начала массировать ее, у меня вдруг что-то потемнело в глазах, - объясняла шокированная женщина. – Я сразу потеряла контроль над дорогой, и мы ушли в кювет и несколько раз перевернулись.

Рука у Натальи была в крови, ее посекло осколками. Сергей промыл рану и перевязал, потом начал заниматься автомобилем. Зажигание еще было включено, а из бензобака перевернутой машины сочился бензин. Двери не открывались, поэтому Сергей забрался в салон через окно и достал ключи из замка зажигания. Потом вылез, открыл капот, открутил одну клемму и обесточил питание от аккумуляторной батареи.

В это время Наталья вызвала экстренные службы и позвонила родственникам. Пока ждали, когда те подъедут, Сергей пригласил женщину с сыном в салон своей легковушки – погреться. И только когда на место приехали сотрудники МЧС, «скорой» и ГИБДД, сотрудник ГУФСИН со спокойной совестью отправился домой.

- Сергей Язев скромно умолчал о своем поступке, но все же бескорыстная помощь людям не осталась незамеченной, - сообщили о своем сотруднике в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. - Коллеги узнали об этом случае и рассказали руководству ГУФСИН. Капитану внутренней службы Сергею Язеву 36 лет, в уголовно-исполнительной системе он служит с 2014 года. А его собранность и умение сориентироваться в экстренных условиях помогло людям выйти из сложной жизненной ситуации.

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