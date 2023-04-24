Сотрудники ГИБДД помогли потушить пожар в частном доме в Прикамье

Стажер Данила Заякин и лейтенант Алексей Стерлягов не раздымывая пришли на помощь людям. Фото: телеграмм-канал Госавтоинспекция Прикамья.

- Да ничего особенного мы, наверное, не сделали, - скромно говорит старший лейтенант полиции Алексей Зернин из Лысьвы.

На днях вместе с коллегами - лейтенантом Алексеем Стерляговым и стажером Данилой Заякиным они помогли местному жителю защитить дом и автомобиль от огня. Все случилось ночью, 8 апреля, когда экипаж дорожно-патрульной службы находился на дежурстве и ехал по улице Балахнина в Лысьве.

На одном из перекрестков сотрудники ГИБДД заметили дым на соседней улице, и свернули туда. Выяснилось, что горела баня, пристроенная к частному дому.

- Хозяин и хозяйка сами пытались ее потушить, - вспоминают полицейские. - Видно было, что они только что проснулись и были явно в шоке от ситуации: не знали, куда бежать и за что хвататься.

- Пожарных вызвали? - спросили сотрудники ГИБДД у хозяев.

- Да, нам сосед помог.

- В доме еще есть люди?

- Нет, но в гараже машина стоит без мотора. Ее не отогнать, плюс там бензина полбака.

Старший лейтенант полиции Алексей Зернин вместе с сослуживцами помогал спасать имущество жителей частного дома в Лысьве. Фото: телеграмм-канал Госавтоинспекция Прикамья.

Тогда полицейские приняли решение вытолкать автомобиль. Они открыли гараж и втроем откатили иномарку Kia Rio подальше от горящего здания, а потом до приезда пожарных носили воду в тазах и ведрах, чтобы не давать распространяться огню. А когда на место приехали сотрудники МЧС, то потушили пожар, и огонь не успел распространиться на дом и другие строения поблизости. Причем, тянули рукава пожарные именно через опустевший гараж, где раньше находилась иномарка.

О своем геройском поступке полицейские рассказали лишь дома родственникам, когда те начали спрашивать, почему форма сильно пахнет гарью.

А на днях тот самый житель Лысьвы, которому на помощь пришли неравнодушные полицейские, написал руководству отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу благодарственное письмо и рассказал о поступке полицейских.

Причем, даже сотрудники МЧС потом отметили, что лишь благодаря самоотверженным действиям сотрудников полиции, удалось избежать непоправимых последствий и сохранить от огня имущество граждан.

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