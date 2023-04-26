Пермский психолог рассказала, как распознать у себя признаки эмоционального выгорания

Пермский медицинский психолог КДКБ и благотворительного фонда «Берегиня» Вероника Кантеева дает советы, как избежать эмоционального выгорания.

В современном мире большинству людей приходится жить в условиях серьезных нагрузок и хронического стресса. Нередко это приводит к нешуточным последствиям для здоровья.

Как понять, что у человека начинается эмоциональное выгорание и помочь избежать этого, рассказала пермский медицинский психолог Краевой детской клинической больницы и благотворительного фонда «Берегиня» Вероника Кантеева.

- Что такое эмоциональное выгорание и чем оно опасно?

- Синдромом эмоционального выгорания - это состояние физического и психологического истощения, - объясняет Вероника Кантеева. – Оно может быть настолько серьезным, что сам синдром внесен в международную классификацию болезней, и значится там под кодом QD85 и имеет название «Переутомление».

Как распознать у себя признаки эмоционального выгорания? Стоит серьезно насторожиться, если у вас сниженная работоспособность, ощущение постоянной усталости, апатия, чувство беспомощности, некомпетентности и полного безразличия к окружающему миру.

Все это реакция человеческой психики на длительный стресс и психоэмоциональное напряжение.

- Это выработанный организмом механизм, который как бы «уплощает» ответные реакции на стрессовые ситуации и в то же время не позволяет в полной мере воспринимать их, - говорит психолог. – В таком состоянии у человека снижается способность сопереживать, подключаться к чужим проблемам или адекватно реагировать на обстоятельства. Другими словами, это психологическая защита в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия.

- Чем эмоциональное выгорание отличается от профессионального?

- Профессиональное выгорание – это одна из форм выгорания, источником которого является именно работа человека. Если эмоциональное выгорание затрагивает все сферы жизни человека, то профессиональное концентрируется именно на рабочих процессах сотрудника и формироваться будет под влиянием рабочих задач, отношения руководства и коллектива.

Спровоцировать профессиональное выгорание может высокий уровень ответственности, многозадачность, невыполнимые или сложно выполнимые задачи, несоответствие оплаты труда и количество вложенных сил.

Существует и список профессий, находящихся в «группе риска»: это учителя, врачи, медсестры, воспитатели и др.

- Как понять, что начинается эмоциональное или профессиональное выгорание?

- Существуют признаки, которые сигнализируют о том, что в вашей жизни начался процесс истощения. Эти симптомы делятся на три группы: социальные, психологические и физические.

К социальным относятся чувство беспомощности, деперсонализация (ощущение наблюдения за собой со стороны, расстройство самосознания), обесценивание успехов. А еще низкая продуктивность, нежелание выполнения поставленных задач и ошибки в работе. Также у человека на этом этапе может появиться больше вредных привычек и пристрастий.

К психологическим симптомам эмоциональной истощенности относят снижение когнитивных процессов – мышления, памяти, чувство опустошенности, апатию, утрату интереса к деятельности, работе, снижение способности к сопереживанию и расстройство сна. Человека часто преследуют безосновательные «нервные срывы», он чрезмерно ярко реагирует на происходящее в жизни, или же наоборот, неоправданно безразличен к тому, что с ним происходит. Нередки вспышки гнева или плаксивость. Еще ему становятся характерны замкнутость и отчуждение от окружения.

Чаще всего эти признаки наблюдают у человека окружающие. И именно на этом этапе легче заметить расцветающее эмоциональное выгорание по обратной связи коллег и семьи.

Перечислим и физические симптомы эмоционального выгорания, и это все физические проявления стресса: расстройство сна, нарушение дыхания – одышка, расстройство работы ЖКТ, и изменение пищевых привычек. Человек может начать переедать, или совсем утратить аппетит, у него могут обостриться хронические заболевания. Еще из-за снижения концентрации внимания, может показаться, что человек хуже слышит или видит.

- Как помочь себе или своему близкому с эмоциональным выгоранием?

- Отдыхайте и заботьтесь о своем здоровье, - советует медицинский психолог. - Восстанавливайте физические и эмоциональные ресурсы. Возможно, для этого вам нужно будет увеличить время сна или начать заниматься регулярными физическими упражнениями, улучшить свой рацион питания или найти другие способы, которые помогут расслабиться и отдохнуть.

Важно найти в этот период поддержку у друзей, коллег, семьи или даже профессиональных специалистов. Общение с ними поможет преодолеть чувство изоляции и одиночества, которые могут возникнуть при выгорании.

Постарайтесь установить границы: снизьте свою нагрузку и установите границы в отношениях с руководством.

Дома обязательно «снимайте рабочий пиджак»: оставляйте рабочие проблемы и задачи на работе. Также возьмите за правило не брать работу на дом, разделите рабочую и личную почту, обозначьте время, в рамках которого с вами можно связаться по рабочим вопросам.

Найдите время на хобби, увлечения или интересы, которые могут вас вдохновлять и радовать. Это поможет сохранить баланс и уберечься от изнеможения.

- Может ли эмоциональное выгорание повлиять на здоровье?

- Да, причем, серьезно. Постоянный стресс, вызванный эмоциональным выгоранием, может привести к различным физическим и эмоциональным проблемам, таким как бессонница, головные боли, депрессия, тревожность, повышенное кровяное давление, обострение хронических заболеваний и прочее.

- Как эмоциональное выгорание влияет на отношения с близкими людьми?

- В период эмоционального выгорания человек может стать более раздражительным, неспособным контролировать свои эмоции и стать менее терпеливым. Это может привести к конфликтам, меньшей эмпатии и пониманию в отношениях с близкими. А возникшие на этой почве проблемы в коммуникациях могут привести к еще большему ухудшению состояния.

ВАЖНО

Специалисты-онкологи проходили тестирование в начале проекта, финальная диагностика состоится в июне.

Не секрет, что из-за высокой ментальной и физической загруженности у медицинского персонала повышается риск профессионального и эмоционального выгорания. Это может негативно влиять на эффективность коммуникаций между врачом и пациентом. При этом у медицинского учреждения нет ресурсов для оказания помощи в профилактике выгорания врачей.

Благотворительный фонд «Берегиня» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов почти год реализует проект «Время заботы», в котором помогает сотрудникам онкоцентра справиться с психологическими нагрузками, не поддаться стрессу, гармонизировать свое эмоциональное состояние и снять напряжение.

В рамках проекта врачей онкогематологического отделения КДКБ освободили от части «бумажной работы». Теперь им помогает администратор. Медперсонал прошел тренинги по эффективной коммуникации с пациентами. С целью профилактики выгорания медицинский персонал онкоцентра КДКБ посещает бассейн, массаж или тренажерный зал на выбор.

Проект «Время заботы» завершится в июне 2023 года, в финале будет проведена итоговая диагностика и сделаны выводы об эффективности методов борьбы с выгоранием.

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