Пожарный вытащил из ледяной Камы двух тонущих школьников

Антон Санников три года работает пожарным спасателем. Фото: личный архив.

- 11 апреля я был на выходном и отправился прогуляться по набережной Камы, - рассказывает 27-летний пожарный спасатель 129 пожарно-спасательной части Антон Санников. – Хотел пойти в одну сторону, но почему-то пошел в другую, и как оказалось, ноги не зря повели меня туда. Я спас двух мальчишек, которые провалились под лед.

ЧП чуть не случилось в городе Чайковском Пермского края, когда мальчики лет семи-восьми играли в догонялки и бегали друг за другом по набережной Камы. В какой-то момент дети заигрались и выбежали на лед.

- Мы с подругой в это время гуляли возле берега и с ужасом заметили бегущих по льду детей, - рассказывает очевидец Евгения, она приехала в город Чайковский в гости к подруге Алене. - Мы сразу начали кричать им, чтобы они остановились, но дети в это же мгновение на наших глазах провались под лед.

Девушки побежали к берегу, но не знали, что делать дальше. Был огромный страх за жизни детей, и они начали кричать и звать на помощь. Набережная была практически пустынна, но тут появился Антон Санников, который услышал их крики.

- Я пожарный, и спасать людей мне приходится в основном из огня, - вспоминает герой. – Как помогать тонущим в ледяной воде, я знал только в теории, но понимал, что делать это нужно прямо сейчас, и если не мне, то больше некому. Поэтому скинул куртку, вышел на лед и начал тихонько продавливать его тяжестью своего веса, двигаясь в сторону детей. Мальчики были метрах в пяти от берега, держались за кромку льда, кричали, и в глазах у них стоял ужас.

Антон добрался до детей, схватил их и потащил к берегу. В том месте, где провалились мальчики, глубина Антону была по грудь, поэтому он сумел забрать обоих детей одновременно.

Затем герой дошел с мальчишками до берега и передал их девушкам. А сам вызвал такси, чтобы уехать домой. От помощи он отказался, объяснив, что важнее сейчас доставить в тепло детей и дальше шокированными и продрогшими до костей школьниками начали заниматься Евгения и Алена.

- Мальчики сквозь слезы начали рассказывать, что они сами не поняли, как оказались на льду, что просто бежали по дороге друг за другом, но вдруг провалились, - продолжает Евгения. – Мы тут же довели их до машины и повезли домой. Ребята назвали нам адреса – они неподалеку от набережной живут и мы отвезли их к родителям. Нам было страшно и за детей, и за того парня, но когда все закончилось хорошо, мы решили сказать ему спасибо. Но не нашли его на набережной, герой уже уехал. Но мы живем в 21 веке, и с помощью соцсетей разыскали его. И говорим спасибо за то, что он спас детей, рискуя собой!

- Я не считаю, что что-то особенное сделал, на моем месте так поступил бы каждый, - скромно отмечает Антон Санников.

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