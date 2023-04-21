Фото: Бессмертный полк России

Пермский край поддержал решение Центрального штаба «Бессмертный полк России» о проведении акции «Бессмертный полк» в новом формате.

Координатор «Бессмертного полка» в Прикамье, центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» предлагает жителям Пермского края принять участие в целом ряде мероприятий, увековечивающих память о Героях Великой Отечественной Войны.

КАК ПРОЙДЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ПЕРМИ 9 МАЯ 2023

«Бессмертный полк онлайн». В продолжение акции прошлых лет в Перми все желающие могут загрузить фото своих героев на сайт «Бессмертный полк России» polkrf.ru. Если фото уже были загружены, то повторно можно этого не делать: 9 мая фото будут показаны на сайте «Бессмертного полка России».

«Георгиевская лента». В рамках акции в общественных местах силами волонтеров и активистов молодежных движений жителям Перми будут раздавать георгиевские ленточки.

«Бессмертный автополк». Каждый житель Перми может разместить портрет своего героя на окнах автомобиля. Сделать это нужно на задних и боковых стеклах с внутренней стороны. При этом портреты не должны мешать управлению транспортным средством.

«Окна Победы». Жителям Перми предлагается украсить окна своих домов или квартир тематическими рисунками, трафаретами, символикой Дня Победы.

Как отмечает сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, в День Победы 9 мая каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях.

«Лица Героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», - говорит Елена Цунаева.

О других возможных мероприятиях «Бессмертного полка» можно узнать на сайте «Бессмертный полк России».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРМИ 9 МАЯ 2023 В День Победы 9 мая жители Перми могут принять участие в возложении цветов к мемориалам и местам захоронений участников Великой Отечественной войны, Вечному огню. Почтить память Героев войны может любой житель Перми и Пермского края.

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