Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми приближается празднование 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. День Победы 9 мая 2023 года в Перми праздничные события откроет Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с колоннами «Бессмертного полка». Первые репетиции парада войск начались 13 апреля на плацу Пермского военного института.

Когда начнутся генеральные репетиции парада в Перми ко Дню Победы 2023

Генеральные репетиции парада в Перми ко Дню Победы 2023 начнутся с 4 мая. Они продолжатся 6 и 7 мая.

Во время репетиций на открытых площадках организаторам, участникам и режиссерам предстоит соединить воедино все части парада - театрализованный пролог, построение военнослужащих и проезд военной техники.

Фото: Администрация Перми / Ульяна Фефелова

Где посмотреть генеральные репетиции парада в Перми ко Дню Победы 2023

Генеральные репетиции парада в Перми ко Дню Победы 2023 можно посмотреть на Октябрьской площади:

- 4 мая с 20:00 до 23:00;

- 6 и 7 мая с 11:00 до 15:00;

- 7 мая с 11:00 до 15:00.

Во время проведения генеральных репетиций парада в Перми ко Дню Победы 2023 движение транспорта в районе Октябрьской площади будет ограничено.

Торжественное прохождение войск в Перми на Октябрьской площади в День Победы 9 мая 2023 года смогут посмотреть зрители, для которых установят специальные трибуны. Для ветеранов организуют сидячие места в первых рядах. В эфире региональных телеканалов пройдет прямая трансляция парада.

Что включит праздничная программа в Перми на Октябрьской площади в День Победы 9 мая 2023

Праздничная программу в Перми на Октябрьской площади в День Победы 9 мая 2023 года включит:

- торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники;

- праздничный пролог с участием известных артистов и участников творческих коллективов Перми.

В финале театрализованного действия будет представлена композиция «Родина одна», написанная к Дню Победы 9 мая 2023 известным пермским композитором и исполнителем Никитой Савостиным в соавторстве с вокалисткой Марией Савостиной.

После парада праздничные мероприятия в Перми продолжатся на эспланаде и других частях города. (0+)

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