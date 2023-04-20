В Перми тренер, осужденный за домогательства к 12-летней девочке, попытался обжаловать приговор

Юрий Гагарин много лет тренировал детей. Фото: www.dusshor-kirovec.ru

В Перми 19 мая Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию осужденного в феврале этого года Юрия Гагарина. Известного пермского тренера-преподавателя высшей категории, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, судью международной категории осудили за домогательства к воспитаннице и приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Тренер не согласился с решением и обжаловал, но суд оставил его без изменений. Информацию «Комсомолке» подтвердили в Пермском краевом суде. Также по решению суда он не имеет права заниматься тренерской деятельностью 12 лет и должен выплатить 1 млн рублей потерпевшей.

Напомним, Юрия Гагарина арестовали по подозрению в сексуальном преступлении в отношении своей воспитанницы в конце 2021 года. Он был осужден по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Было доказано пять эпизодов.

Юрий Гагарин много лет работал в «Спортивной школе олимпийского резерва Кировского района».

Источник «КП» рассказал, что в конце 2021 года в следственные органы обратился отец 12-летней воспитанницы тренера. Он рассказал следователям, что в последнее время дочка стала нехотя ходить на тренировки, а потом и вовсе отказывалась посещать спортшколу.

Когда отец попытался выяснить, почему ей перестали нравиться занятия, девочка расплакалась и рассказала страшные подробности «тренировок». Подтвердила преступления тренера и переписка с девочкой в социальной сети.

По словам источника «КП», мужчина закрывался с девочкой в тренерской. Известно, что у Сергея есть молодая жена и дети, в том числе несовершеннолетние.

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