Известный пермский тренер получил 17 лет за домогательства к 12-летней школьнице

Юрий Г. много лет тренировал детей. Фото: www.dusshor-kirovec.ru

Больше года продолжалось расследование уголовного дела в отношении известного пермского тренера-преподавателя высшей категории, мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, судьи международной категории 51-летнего Юрия Г. В конце 2021 года его арестовали по подозрению в сексуальном преступлении в отношении своей воспитанницы.

2 февраля приговор тренеру вынес судья Кировского района Перми. Он был осужден по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Было доказано пять эпизодов.

Юрия Г. приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься тренерской деятельностью на 12 лет, - сообщили в суде Кировского района Перми. - Был заявлен иск потерпевшей, он удовлетворен на сумму 1 млн рублей.

О Юрии Г. известно, что много лет он работал в «Спортивной школе олимпийского резерва Кировского района».

Источник «КП» рассказал, что в конце 2021 года в следственные органы обратился отец 12-летней воспитанницы тренера. Он рассказал следователям, что в последнее время дочка стала нехотя ходить на тренировки, а потом и вовсе отказывалась посещать спортшколу.

Когда отец попытался выяснить, почему ей перестали нравиться занятия, девочка расплакалась и рассказала страшные подробности «тренировок». Подтвердила преступления тренера и переписка с девочкой в социальной сети.

Со школьницей поговорили психологи и подтвердили – ребенок не выдумывает. У следствия оказалось достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение тренеру.

По словам источника «КП», мужчина закрывался с девочкой в тренерской. Известно, что у Сергея есть молодая жена и дети, в том числе несовершеннолетние.

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