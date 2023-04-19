Положение о проекте «КП» - Пермь» - «Настоящие люди» 2023

1. Цель:
Сфокусировать внимание общества на настоящих ценностях: искренности и доброте, мужестве и героизме, патриотизме и любви к родному краю.
2. Участники:
Физические лица, проживающие на территории Перми и Пермского края.
3. Место проведения:
Акция проводится на сайте www.perm.kp.ru и на радио «КП» - Пермь в сроки, указанные в п. 4 настоящих Правил. Не является лотереей или азартной игрой.
4. Проект «Настоящие люди» проводится в два этапа:
А) с 1 февраля до 17 апреля 2023 года - прием заявок.
б) С 18 апреля по 31 мая - голосование на сайте perm.kp.ru.
По его итогам будут определены победители, они получают подарки и медали «Настоящие люди». Остальные становятся лауреатами и получают грамоты и сувениры от «КП».
Награждение победителей – до 10 июня 2023 года.
5. Правила участия:
Факт участия в проекте подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.
5.1. Факт участия означает, что участники дают согласие на обработку их персональных данных организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им призов.
5.2 Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.
5.3. Участники гарантируют, что сведения, представленные в проекте, являются достоверными.
5.4. Организатор обязуется:
- Организовать мероприятие в порядке, определенном правилами.
-Выдать призы участникам, признанным победителями.
5.5. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза победителю в случае нарушения участником положений настоящих правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Не востребованный в течение 14 календарных дней после периода вручения призов приз не хранится, не выдается и используется Организатором по своему усмотрению.
5.7. Организатор имеет право изменять любые условия проекта в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.Организаторы:
Пермский филиал медиагруппы «Комсомольская правда».