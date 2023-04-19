Положение о проекте «КП» - Пермь» - «Настоящие люди» 2023

1. Цель:

Сфокусировать внимание общества на настоящих ценностях: искренности и доброте, мужестве и героизме, патриотизме и любви к родному краю.

2. Участники:

Физические лица, проживающие на территории Перми и Пермского края.

3. Место проведения:

Акция проводится на сайте www.perm.kp.ru и на радио «КП» - Пермь в сроки, указанные в п. 4 настоящих Правил. Не является лотереей или азартной игрой.

4. Проект «Настоящие люди» проводится в два этапа:

А) с 1 февраля до 17 апреля 2023 года - прием заявок.

б) С 18 апреля по 31 мая - голосование на сайте perm.kp.ru.

По его итогам будут определены победители, они получают подарки и медали «Настоящие люди». Остальные становятся лауреатами и получают грамоты и сувениры от «КП».

Награждение победителей – до 10 июня 2023 года.

5. Правила участия:

Факт участия в проекте подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

5.1. Факт участия означает, что участники дают согласие на обработку их персональных данных организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им призов.

5.2 Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.

5.3. Участники гарантируют, что сведения, представленные в проекте, являются достоверными.

5.4. Организатор обязуется:

- Организовать мероприятие в порядке, определенном правилами.

-Выдать призы участникам, признанным победителями.

5.5. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза победителю в случае нарушения участником положений настоящих правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Не востребованный в течение 14 календарных дней после периода вручения призов приз не хранится, не выдается и используется Организатором по своему усмотрению.

5.7. Организатор имеет право изменять любые условия проекта в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.Организаторы:

Пермский филиал медиагруппы «Комсомольская правда».