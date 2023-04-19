Выносили на руках детей и помогали пожарным: в Пермском крае шахтер и рабочий спасли жильцов горящей пятиэтажки

Алексей (на фото вверху) работает на заводе, а Заир ( на фото внизу) - шахтер. Фото предоставлено героями публикации

- Когда я вспоминаю, как мы бегали по подъезду, ломились к соседям, выносили на руках детей и помогали пожарным – дух захватывает. При этом делали мы все оперативно, четко и слажено, как будто каждый день отрабатываем такое на тренировках, - смеется Заир Сафаров, спасавший вместе с другом жильцов горящей пятиэтажки.

В минувшее воскресенье, 15 апреля, около 16.00 на пятом этаже дома по улице Октябрьской в Горнозаводске начался пожар. Густые клубы дыма и вырывающиеся языки пламени из окна увидели двое 22-летних молодых людей - шахтер Заир и рабочий Алексей. Ребята, не раздумывая, приняли решение бежать на помощь.

- Около подъезда уже стояли люди, но попасть в закрытую дверь они не могли, - вспоминает Заир. – Мы с другом схватились за ручку, резко дернули и магнитный замок домофона поддался. Тут же побежали на пятый этаж – в квартиру, где начался пожар, но когда стали открывать дверь, нас обдало сильным жаром, а из квартиры повалили густые клубы дыма. Мы поняли, что внутрь огонь нас не пустит, решили спасать соседей. Дверь в ту квартиру закрыли, чтобы дым не «пошел» по подъезду.

Молодые люди бегали по этажам, колотились в квартиры, встречая перепуганные лица соседей, которые даже не подозревали, что на последнем этаже дома во всю полыхает пламя.

- В тамбуре на четвертом этаже, прямо под горящей квартирой, стояла женщина в одной футболке и вся в слезах – мы крикнули ей, чтоб она срочно выходила на улицу. Пока Алексей колотился к соседям, я увидел, как в квартиру рядом забегает перепуганная женщина. Позже я узнал, что она выходила в магазин, а дома ее ждали трое детишек. Когда она открыла квартиру, я увидел двух девочку и мальчика не старше трех лет. Они были в одних трусиках и очень напуганы, рядом бегал мальчишка постарше. Мама быстро надела на детей куртки, девочку я взял в левую руку, мальчугана – в правую и пулей побежал на улицу. Третий ребенок бежал впереди меня.

На улице Заир посадил детей в машину, но и на этом спасательная операция не закончилась. Когда приехали пожарные и забежали в подъезд, шланг от гидранта стал путаться в перилах, и ребята помогали его распутывать.

- А уже на улице я увидел пожарного, который поливал квартиру с пожарной лестницы, - вспоминает Заир, - Я видел, что ему было непросто удерживать гидрант – забрался на машину и мы вместе заливали пламя, пока не кончилось давление.

Как удалось спастись хозяйке квартиры, молодые люди не знают. Когда они выбежали на улицу, во дворе уже стояла толпа людей, вероятнее всего, среди них была и погорелица. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что погибших и пострадавших на пожаре, к счастью, нет. Сейчас выясняются причины, из-за которых загорелась квартира.

Заир рассказывает, что бороться с огнем ему не привыкать. Будучи подростком он частенько тушил горящие дома у себя в деревне. Парни не считают себя героями, но говорят, что в тот момент понимали, что если они не помогут, может случиться трагедия.

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