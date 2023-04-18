Пермский врач спасла в пандемию коронавируса сотни жизней

С первого дня пандемии коронавируса пермский врач Ольга Сумливая была первой в рядах врачей, которые боролись с COVID-19. Фото: личный архив.

С первого дня пандемии коронавируса пермский врач Ольга Сумливая была первой в рядах врачей, которые боролись с COVID-19. Сосчитать, сколько спасенных жизней на счету Ольги Николаевны, сейчас практически невозможно.

27 лет она отработала инфекционистом. С 1996 года Ольга Николаевна постоянно совмещает работу на кафедре инфекционных болезней в Пермском медицинском университете с работой врача-инфекциониста в практическом здравоохранении.

С марта 2020 года, когда в Перми только начали появляться первые заболевшие - Ольга Николаевна начала очно и дистанционно консультировать пациентов с COVID-19. А с мая 2020 года – когда начала нарастать первая волна пандемии – она стала работать практическим врачом-инфекционистом в составе бригад в отделениях пермской краевой инфекционной больнице.

Причем, доктор не только лечила больных с коронавирусной инфекцией, но и курировала студентов медуниверситета, проходящих практику в ковидных госпиталях.

В 2020 году Ольга Сумливая была поощрена за заслуги и служение медицине в период эпидемии COVID-19 благодарственным письмом Минздрава Пермского края. В 2021 году награждена Почетной грамотой Минздрава Пермского края за добросовестный труд, профессиональное мастерство, высокие показатели трудовой деятельности.

За время работы в медицинском университете и клинической инфекционной больнице Ольга Николаевна Сумливая проявила себя как квалифицированный, думающий и внимательный преподаватель и врач. Она пользуется уважением сотрудников кафедры, врачей-инфекционистов и студентов.

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