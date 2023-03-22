«Комсомольская правда» ищет героев, которые живут среди нас и делают Пермь Великой

Наш проект об обычных пермяках, которые думают не только о себе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ваши знакомые плетут маскировочные сети для отправки на СВО? Сосед вытащил из заброшенного колодца собаку? Одноклассники вашего сына делают блиндажные свечи и пишут письма бойцам на Донбасс? Коллега по работе в одиночку скрутил грабителя?

Расскажите об этих людях и дайте возможность им, делающим Пермь Великой, стать участниками проекта «Настоящие люди», который уже во второй раз организует газета «Комсомольская правда».

Наш проект об обычных пермяках, которые думают не только о себе. Они спасают чужие жизни, заботятся о тех, кто нуждается в поддержке и внимании, помогают слабым, делают Пермь успешной, красивой и комфортной для жизни. Для них это не подвиг - они так чувствуют и живут. Но мы, в «КП», считаем, что их именами должна гордиться вся Пермь!

Когда в прошлом году мы впервые организовали этот проект, номинантами стали десятки неравнодушных пермяков: врачи, полицейские, волонтеры, благотворители, рабочие, пожарные, педагоги. Они искали пропавших людей, лечили сложные болезни, обустраивали на собственные деньги скверы, сдавали донорскую кровь и рисковали собственными жизнями, спасая других.

Победителями нашего первого проекта «Настоящие люди» стал Алексей Дударев, который случайно спас 14 юных спортсменов и их тренера в момент ДТП. А в номинации «Дети» победила 10-летняя Катюша Зайцева из деревни Липово Добрянского района. Она спасла маленького братишку из горящего дома, в этот момент девочке было всего шесть лет! О девочке-героине никто ничего не знал до тех пор, пока о ее поступке не рассказал «Комсомолке» дедушка Кати. И маленькая героиня не только получила в подарок долгожданную куклу, которая сгорела в доме в момент пожара, но и стала примером отважного поведения в экстремальной ситуации для своих ровесников и одноклассников.

Но не только победители проекта, но и все остальные участники получили на церемонии награждения дипломы и ценные подарки от «КП».

Вы знаете подобные случаи? Присылайте в редакцию истории о тех, кто тронул ваше сердце. Мы расскажем о них в газете, на сайте, радио и в социальных сетях. А наши читатели и слушатели выберут лучших из лучших.

Заявки принимаются любым удобным для вас способом:

- По почте veronika.pirogova@phkp.ru

- В сообщениях группы ВК vk.com/kpperm

- В мессенджерах по телефону 8-922-319-68-01.

Победители проекта «Настоящие люди» получат медали, дипломы и ценные подарки.

Партнеры проекта:

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