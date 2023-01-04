Полицейские Петербурга прокомментировали жестокое убийство пермяком своей сбежавшей жены

Ольга и Александр. Фото предоставлено другом убитой женщины

Мы уже писали о жестоком убийстве 31-летней уроженки Архангельска Ольги Черкасовой своим супругом-уголовником из Перми Александром. Истекающую кровью Ольгу нашли утром 31 декабря 2022 года на 13 этаже дома в Иевском районе Петербурга. Женщину с множественными ранениями увезли в больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Александр подался в бега, но полицейские нашли его на следующий же день в одном из хостелов Петербурга. О том, что стало причиной жестокой расправы и о том, что происходило незадолго до трагедии, читайте в нашем материале.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу прокомментировали произошедшее:

«Сотрудниками полиции Санкт-Петербурга задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены. 31 декабря 2022 года около 09.50 в полицию Иевского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 31-летней женщины о том, что на 13 этаже лежит девушка в крови. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в подъезде дома 5/7 по улице Дыбенко, ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина на почве ревности нанес несколько ножевых ранений своей 31-летней жене, после чего с места происшествия скрылся. Женщина с множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение, где в последствии скончалась.

Ранее 30 декабря 2022 года в 14.01 в полицию Иевского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от девушки 1991 года рождения о том, что в кафе по адресу улица Дыбенко д. 5 корпус 1 знакомый пытается ее задушить. Оба были доставлены в отдел полиции, девушка оказалась от подачи заявления в связи с тем, что конфликт был исчерпан. Оба опрошены и отпущены. Возбуждено уголовное по статье "Убийство". 1 января 2023 года в 10:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома 4 корпус 2 но переулку Гривцова, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан подозреваемый. Злоумышленнику избрана мера пресечения - арест».

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