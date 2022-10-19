Роковая случайность: стало известно, из-за чего погиб 17-летний юноша из Пермского края

Погибший юноша. Фото предоставлено его подругой

Во вторник, 18 октября, в Лысьве нашли погибшим пропавшего накануне 17-летнего юношу. Бездыханное тело подростка из пруда достали водолазы. Сейчас следователи разбираются в причинах смерти, предварительно, криминала в этой истории нет, так как внешних признаков насилия на теле погибшего не обнаружено. Силовики уже осмотрели место трагедии, сейчас они опрашивают свидетелей и ждут результатов экспертизы, только тогда станет достоверно известно, из-за чего погиб юноша. Тем временем источник «Комсомолки» рассказал, как произошла трагедия, а девушка парня - о том, каким он был.

Надеялись на лучшее

Поздним вечером, 16 октября, в группе поискового отряда «Регион59» появилась тревожная запись:

Срочный сбор на поиск: Кирилл (по закону мы не можем указывать имя погибшего подростка, поэтому мы его изменили - Ред.), 17 лет, деревня Новая Ферма, Лысьвенский район, «Клевое место».

Клевое место - это развлекательный комплекс с гостевым домиком, баней и прудом для рыбалки. Как позже выяснится, именно там Кирилл в компании друзей отмечал день рождения одного из них. Сообщалось, что парень пропал около полуночи 16 октября. Одет он был совсем не по погоде, на нем была лишь кофта, спортивные штаны и сланцы.

Стало плохо, заблудился в лесу (местность окружена лесом - Ред.), наложил на себя руки, убили? - отработать нужно было все версии. Первым делом, конечно, опросили друзей. Они подтвердили, что около полуночи Кирилл вышел из гостевого домика и исчез. Волонтеры тут же осмотрели местность, а когда увидели в нескольких метрах от домика пруд, то версия о несчастном случае стала основной. Но без водолазов обследовать водоем было невозможно, поэтому пока поисковики ждали специалистов, отрабатывали и другие версии. К несчастью, через два дня тело Кирилла нашли в том самом пруду.

Пруд, где нашли тело подростка. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Как рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, произошедшее - несчастный случай.

- Юноша вышел подышать воздухом, на улице была темень, и когда проходил возле пруда, оступился и упал в воду, в том месте очень крутой спуск. Плавать парень не умел, а учитывая перепад температур: из теплого помещения - в холодную воду, у него могло остановиться сердце, так же он мог просто-напросто захлебнуться. Все произошло моментально, никто ничего не слышал. Кроме отдыхающих в гостевом домике подростков, в бане, прямо рядом с прудом, отдыхала компания из четырех мужчин, они также были допрошены и к произошедшему не имеют никакого отношения. Криминала здесь нет, - рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

Безумно любил маму и мечтал колесить по миру

Девушка Кирилла рассказала Комсомолке, что парень учился на третьем курсе строительного колледжа, а его главной страстью был космос и все, что с ним связано.

- После окончания учебы Кирилл хотел отслужить в армии, мечтал о домике в горах и путешествиях по миру, - делится девушка погибшего юноши. - Много думал о покупке машине, уже сдавал на права. Любил играть в футбол и ходил в тренажерный зал. Любил слушать хип-хоп и схожие с ним стили, я научила его паре аккордов на гитаре, и он все хотел починить свою сломанную гитару и играть. На первом месте для него была мама, он все для нее делал, а также старался помогать всем друзьям, он был преданным другом, за это его уважали и ценили. Он больше слушал, чем говорил, никогда ни на что не жаловался и готов был отдать последнее. Очень любил детей, говорил, что хочет двух дочек и мальчика. Очень любил больших собак, у него остался хаски по кличке Тайсон, с ним он по долгу гулял каждый день. В отношениях был замечательным парнем, всегда и во всем меня поддерживал, был не конфликтным и не ревнивым. Защищал и оберегал меня. Любил просто обниматься и лежать рядом, отдавать свое тепло мне и маме. Со мной у него были первые и, к сожалению, последние отношения в его жизни. Мы хотели пронести нашу любовь через всю жизнь, но.... он был самым замечательным и искренним человеком в моей жизни.

Когда мы публиковали эту статью, девушка погибшего юноши сообщила, что им уже назвали официальную версию гибели Кирилла - это несчастный случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не один, за мной бегут, тихо-тихо»: в Пермском районе после странного звонка пропал 30-летний мужчина

Друзья Сергея Панова и один из участников поисков уверены, что его убили (Подробнее...)