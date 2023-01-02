Что изменилось в Перми с 1 января 2023 года: меры социальной поддержки, повышение пенсии и МРОТ

Повышение пенсий и МРОТ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основные изменения в жизни жителей Перми с 1 января 2023 года коснулись их социальной поддержки со стороны государства, включая повышение пенсий и прожиточного минимума, индексации пенсий, введение нового единого пособия.

Повышение прожиточного минимума в Пермском крае 2023

С 1 января 2023 года в Пермском крае повысили прожиточный минимум на душу населения.

Базовая величина составляет 13 255 рублей, для трудоспособного населения - 14 415 рублей, для пенсионеров - 11 374 рублей, для детей – 13 146 рублей.

Размер прожиточного минимума влияет на минимальные пособия, пенсии и право на разные виды господдержки и льгот.

Повышение МРОТ в Пермском крае 2023

С 1 января 2023 года в Пермском крае повысили МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до 16 242 рублей.

МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, он влияет на размер зарплаты за полное рабочее время, минимальные больничные и декретные выплаты.

Повышение пенсий 2023

С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров повысили на 4,8%. В среднем повышение пенсии составит 1 тысячу рублей.

Индексация материнского капитала 2023

С 1 января материнский (семейный) капитал (МСК) в России проиндексировали на 12,4%.

На первого ребенка МСК составляет до 589 600 рублей, на второго - до 779 000 рублей.

Единый налоговый счет 2023

С 1 января 2023 года в России вводится единый налоговый счет для всех налогоплательщиков. В него перечисляют единый налоговый платеж (ЕНП), указывая в платежном поручении только сумму и ИНН.

Каждый налогоплательщик в беззаявительном порядке получит единый налоговый счет (ЕНС), на который и будет перечисляться ЕНП. Налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации будет самостоятельно засчитывать ЕНП в счет исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Повышение максимальной выплаты по больничному 2023

С 1 января 2023 года в России максимальная выплата по больничному в месяц повышается до 84 846,69 рублей (из расчета в 31 день). За один день пребывания на больничном может быть начислено до 2 736,99 рублей. Это относится к тем, чей трудовой стаж превышает восемь лет.

Повышение выплат и пособий беременным 2023

С 1 января 2023 года в России размер выплат и пособий беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума.

Единое ежемесячного пособия на детей 2023

С 1 января 2023 года в России ввели единое ежемесячное пособие на рождение и воспитание детей.

Вместо нескольких действующих мер поддержки семьи с низкими доходами будут получать единое ежемесячно пособие на детей.

На единое пособие смогут претендовать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, и семьи с детьми до 17 лет, у которых доход не дотягивает до регионального прожиточного минимума на человека.

Перед предоставлением пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, то есть оценка доходов и имущества семьи. Степень нуждаемости повлияет на размер пособия – он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Объединение ПФР и ФСС в Социальный фонд России 2023

С 1 января 2023 года путем объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) появился Социальный фонд России (СФР).

Новый фонд займется: назначением и выплатой пенсий; предоставлением иных видов обеспечения, устанавливаемых дополнительно к страховым пенсиям и пенсиям по государственному пенсионному обеспечению, а также иных выплат и компенсаций; назначением и выплатой государственных пособий, обеспечения по ОСС; организацией и ведением индивидуального (персонифицированного) учета; организацией инвестирования средств пенсионных накоплений и другим.

СФР будет также выполнять функции по предоставлению госгарантий, мер соцзащиты (поддержки), соцуслуг отдельным категориям граждан, в том числе в рамках оказания государственной социальной помощи, организацией мероприятий в области медицинской, социальной и профессиональной реабилитации застрахованных лиц.

Приобретение лекарств с помощью электронного сертификата 2023

С 1 января 2023 года в перечень случаев использования электронного сертификата включат: приобретение лекарственных препаратов для медприменения в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; по рецептам на лекарства; медицинские изделия по рецептам; специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.

Повышение стоимости алкоголя и сигарет 2023

С 1января 2023 года в России повысили стоимость алкогольной продукции. Это связано с повышением акцизов на алкоголь, а также минимальных отпускных, оптовых и розничных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочную продукцию.

Акцизы на спиртосодержащую продукцию и алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 9% вырастут с 589 до 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на вина – с 33 до 34 рублей за литр, на шампанское – с 43 до 45 рублей, на пиво – с 24 до 25 рублей за литр. Минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет с 261 до 281 рублей.

С 1 января 2023 года также повысятся акцизы на сигареты, включая электронные.

Получение данных о прописанных в жилых помещениях третьих лицах 2023

С 1 января 2023 года в России собственникам жилых помещений предоставят право получать адресно-справочную информацию в отношении лиц, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, принадлежащем им на праве собственности, без согласия последних.

Такую информацию можно будет получить в объеме сведений, позволяющих идентифицировать данных лиц: ФИО, дата и место рождения, дата регистрации по месту жительства (месту пребывания).

В отношении иностранных граждан также можно будет получить информацию о гражданстве, дате и сроках регистрации по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания.

Увеличение штатной численности военнослужащих ВС РФ 2023

С 1 января 2023 года штатная численность военнослужащих ВС РФ будет увеличена на 137 тыс. единиц и составит более 1,150 млн человек. Общая численность ВС РФ превысит 2 млн человек.

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