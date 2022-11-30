Скоро Новый год! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В жизни жителей Перми с 1 декабря 2022 года появятся ряд изменений, которые затронут проезд на электропоезде «Ласточка», увеличение тарифов на ЖКУ, запрет на использования дронов.

С 1 декабря 2022 года также вводятся ряд изменений, которые затронут всех жителей России.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЖКУ В ПЕРМИ

С 1 декабря 2022 года в Перми увеличатся тарифы на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) в среднем на 9%.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД ИЗ КРАСНОКАМСКА В ПЕРМЬ

С 1 декабря 2022 года вводится мультимодальный проезд из Краснокамска в Пермь, который совместит проезд на скоростном электропоезде «Ласточка» и автобусе. Пересадочным узлом станет железнодорожная станция «Краснокамск».

ОТМЕНА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА «ЛАСТОЧКА» ИЗ ПЕРМИ В ЕКАТЕРИНБУРГ

С 12 декабря 2022 года отменяется движение электропоезда «Ласточка» по маршруту №802Э «Пермь-Екатеринбург».

ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОНОВ В ПЕРМИ

С 1 декабря 2022 в Пермском крае из-за соображений безопасности вводится запрет на использование воздушных дронов.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ «ГОРНОЛЫЖНОГО ЭКСПРЕССА» ИЗ ПЕРМИ

С 3 декабря 2022 года начинает движение «Горнолыжный экспресс» из Перми в Губаху. Электропоезд «Ласточка» будет курсирует по выходным и праздничным дням по 26 марта 2023 года, кроме 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСОВ В ПЕРМИ

С 1 декабря 2022 года в Перми маршрут №8 «Микрорайон Крохалева - Микрорайон Садовый» будет работать без кондукторов. Оплата за проезд производится через валидаторы или водителя автобуса.

Маршрут №78 заменяется маршрутом №77К «Улица Мильчакова – Кислотные Дачи».

Кроме того, городские автобусы не смогут опережать график более, чем на 2 минуты. Также запрещено отправление с конечных пунктов ранее, чем это заложено расписанием.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЯГИЛЕВ+» В ПЕРМИ

С 24 по 27 декабря 2022 года в Перми планируется проведение традиционного музыкального фестиваля «Дягилев+» под управлением художественного руководителя Теодора Курентзиса. (12+)

РАЗМЕЩЕНИЕ САУН И ХАМАМОВ В КВАРТИРАХ

С 1 декабря 2022 года в России согласно изменениям в приказ №288 МЧС РФ разрешено устанавливать в квартирах хамамы, инфракрасные кабины и индивидуальные сауны. Другие типы бань для установки в многоквартирном доме остаются под запретом.

31 ДЕКАБРЯ СТАНЕТ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ

31 декабря 2022 года в России станет выходным днем. Правительство РФ решило перенести выходной с воскресенья 3 января 2023 года на пятницу 31 декабря 2022 года. Таким образом, новогодние каникулы продлятся в России 10 дней – с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года включительно.

УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

С 30 декабря 2022 года в России госрегистрацию актов гражданского состояния будет производить любой орган ЗАГС по выбору заявителей. Получить дубликат свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния в случае утраты или порчи оригинала документа тоже можно будет в любом органе ЗАГС.

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ

С 1 декабря 2022 года в России операторы связи будут обязаны без взимания платы оказывать доступ к сайтам, информационным системам и программам для ЭВМ, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.

ВЕДЕНИЕ ГОСОРГАНАМИ СТРАНИЦ В СОЦСЕТЯХ

С 1 декабря 2022 года в России государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны вести свои официальные аккаунтов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

ЗАМЕНА БУМАЖНОГО ПОЛИСА ОМС НА ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

С 1 декабря 2022 года в России полис ОМС на бумажном носителе перейдет в цифровой формат. Полису ОМС пациента будет присвоен штрихкод в едином реестре застрахованных лиц. Хранить полис можно будет на электронном носителе.

Полис ОМС в цифровом формате будет формироваться автоматически.

ПРИЗНАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНАГЕНТАМИ

С 1 декабря 2022 года в России вступает в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Признать иноагентом физическое лицо можно будет вне зависимости от его гражданства, а юридическое лицо — от его организационно-правовой формы.

КАРТА ФУТБОЛЬНОГО БОЛЕЛЬЩИКА FAN ID

С 1 декабря 2022 года в России для посещения матчей чемпионата Премьер-лиги будет необходимо иметь оформленную карту болельщика с получением персонального электронного кода - Fan ID. Оформить документ можно на портале Uосуслуг.

ПОСТАНОВКА НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

С 1 декабря 2022 года в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам направить заявление в электронной форме о постановке на учет в налоговом органе через единый портал Госуслуг.

ЛЬГОТЫ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В ШКОЛУ ИЛИ ДЕТСАД ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ

С 2 декабря 2022 года в России на приемных детей будет распространяться преимущественное право на зачисление в детский сад или школу, где учатся их братья и сестры.

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