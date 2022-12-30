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Происшествия30 декабря 2022 18:00

«Весь погреб был исцарапан женскими ногтями». Подробности исчезновения молодой нянечки, которая загадочно пропала, возвращаясь с подружкой с дискотеки

Мать Ирины Коченгиной искала ее долгие годы, но, не найдя сил справиться с горем, сошла с ума и умерла
Виктор Правдин
Ирина Коченгина. Фото предоставлено знакомой пропавшей

Ирина Коченгина. Фото предоставлено знакомой пропавшей

Мы уже рассказывали о загадочном исчезновении 23-летней Ирины Коченгиной. Девушка пропала в поселке Всеволода-Вильва в далеком 1998 году. Эту историю, как легенду, жители села передают из уст в уста. Мы узнали некоторые подробности этого странного исчезновения.

Пошла в гости к убийце

Ирина Коченгина работала нянечкой в единственном поселковом детском саду. Своих детей у нее не было, но ребятишек Ирина очень любила и прекрасно справлялась со своими обязанностями. У Ирины была близкая подруга Оксана, которая работала учителем русского и литературы. В тот роковой день 30 октября 1988 девушки вместе отправилась на сельскую дискотеку.

- Были там два брата – Ленька и Виталька. Виталька парень был смышленый, сейчас, говорят, бизнесменом заделался и в Москву укатил, а раньше был сельским диджеем. А вот Ленька был непутевый, отсидел за убийство, нигде не работал и много пил, - рассказывают местные жители.

По словам Вильвенских, с дискотеки Ирина и Оксана вышли в сопровождении братьев. Оксана пошла в гости к Виталику, а Ирина к Леониду. С тех пор Ирину никто не видел. На следующий же день родные Ирины написали заявление в полицию. Девушку искали всем поселком, обошли каждый уголок, но она как сквозь землю провалилась.

Школьный выпускной. Фото предоставлено знакомой пропавшей Ирины Коченгиной

Школьный выпускной. Фото предоставлено знакомой пропавшей Ирины Коченгиной

Мама Ирины в буквальном смысле не могла найти себе места, в отчаянии женщина пошла по гадалкам и экстрасенсам, кто-то говорил, что ее дочери уже нет живых, но большинство вселяли надежду в то, что Ирина жива, но ее где-то удерживают. Как бы то ни было, спустя несколько лет безуспешных поисков мать Ирины сошла с ума и умерла.

«Леня, хоть на смертном одре покайся! Расскажи, что с Иринкой сделал!»

Разгульный образ жизни Леонида сделал свое дело, вскоре он попал в больницу, где долго и мучительно умирал.

- У Лени был цирроз печени и водянка – живот вздулся до каких-то невероятных размеров, - говорит одна из санитарок Вильвенского госпиталя. – Умирал он очень болезненно и тяжело. Незадолго до смерти к нему в палату приходили его родственники и просили рассказать им всю правду об Ирине. Но он уже был в полубредовом состоянии и даже не мог говорить, лишь мычал и мотал головой. Так он и умер, забрав эту тайну с собой.

Официальный комментарий следователей

По словам нашего источника в силовых структурах, сыщик, который занимался расследованием исчезновения Ирины, уже давно покинул страну, а участковый, который мог бы пролить свет на эту историю, умер несколько лет назад. Поэтому за официальным комментарием нам пришлось обратиться в СУ СКР по Пермскому краю. Хочется отметить, что в запросе мы просили подробно ответить на ряд вопросов: в деталях рассказать, при каких обстоятельствах пропала Ирина, был ли в деле подозреваемый, как и где велись ее поиски. Но комментарий следователей кроме как отпиской назвать нельзя.

«Сообщаю, что в 1998 году по факту безвестного исчезновения местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 105 УК РФ, в ходе расследования которого установить местонахождение последней не удалось. После образования органов СК России уголовное дело было передано для дальнейшего расследования из прокуратуры в следственное управление СК России по Пермскому краю. В настоящее время следственными органами совместно с органами полиции осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. По уголовному делу допрошен большой круг свидетелей, проведены иные следственные действия», - говорится в ответе СК.

Ищем дальше сами...

Кидают трубки и добавляют в черный список

Брат Леонида Виталий и другие его родственники не отвечают на наши сообщение, а некоторые, узнав, чего мы хотим, добавляют нас в черный список. Как рассказывают Вильвенские, несколько лет назад Виталий вместе со своей семьей перебрался в Москву, а в прошлом году к нему приехала и Оксана. Она оставила здесь квартиру и гражданского мужа. Зачем женщина перебралась поближе к Виталию, местным остается только гадать, возможно, их связывает не только тайна исчезновения Ирины, а что-то большее…

«Не стоит тебе в это лезть, лейтенант».

В то время старший брат Ирины Евгений работал в милиции в Березниках. После исчезновения сестры он начал свое расследование: наводил справки, поднимал документы и, возможно, определили круг подозреваемых.

- Но его прижали, причем свои же, сказали, чтоб он в это дело не лез. Но речь шла о его сестре, поэтому не разобраться в этом деле он не мог, но вскоре его вынудили написать заявление по собственному желанию, - рассказывают жители Вильвы.

«Весь погреб был исцарапан женскими ногтями»

Около трех лет назад жительница Вильвы Валентина купила дом, в котором жил Леонид. В нем несколько лет никто не жил и, по сути, он был заброшенным.

- Когда Валентина полезла в яму, чтобы спустить овощи, обомлела – весь погреб был в царапинах и следах от женских ногтей, как будто там долгое время держали взаперти женщину, и она отчаянно пыталась выбраться, - говорят Вильвенские. – Наверняка Ленька держал там Иринку, измывался над ней, а потом убил.

О найденных в погребе царапинах Валентина особо не распространяется, рассказала об этом лишь нескольким людям. А когда мы спросили ее об этом, Валентина заявила, что это все выдумки.

Тело Ирины Коченгиной до сих пор не найдено. Некоторые местные жители утверждают, что Леонид прикопал тело к одной из могил на местном кладбище, другие же говорят, что он сбросил ее в Александровские озера.

- Говорят, что в озере нашли Ирину цепочку, вероятнее всего, там Ирка и покоится, в свое время озеро обследовали водолазы, но оно очень глубокое, это ведь затопленный карьер, поэтому до дна достать у водолазов так и не получилось, - рассказывают местные жители.

Мы будем продолжать разбираться в загадочном исчезновении Ирины Коченгиной

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