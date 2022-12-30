«Весь погреб был исцарапан женскими ногтями». Подробности исчезновения молодой нянечки, которая загадочно пропала, возвращаясь с подружкой с дискотеки

Ирина Коченгина. Фото предоставлено знакомой пропавшей

Мы уже рассказывали о загадочном исчезновении 23-летней Ирины Коченгиной. Девушка пропала в поселке Всеволода-Вильва в далеком 1998 году. Эту историю, как легенду, жители села передают из уст в уста. Мы узнали некоторые подробности этого странного исчезновения.

Пошла в гости к убийце

Ирина Коченгина работала нянечкой в единственном поселковом детском саду. Своих детей у нее не было, но ребятишек Ирина очень любила и прекрасно справлялась со своими обязанностями. У Ирины была близкая подруга Оксана, которая работала учителем русского и литературы. В тот роковой день 30 октября 1988 девушки вместе отправилась на сельскую дискотеку.

- Были там два брата – Ленька и Виталька. Виталька парень был смышленый, сейчас, говорят, бизнесменом заделался и в Москву укатил, а раньше был сельским диджеем. А вот Ленька был непутевый, отсидел за убийство, нигде не работал и много пил, - рассказывают местные жители.

По словам Вильвенских, с дискотеки Ирина и Оксана вышли в сопровождении братьев. Оксана пошла в гости к Виталику, а Ирина к Леониду. С тех пор Ирину никто не видел. На следующий же день родные Ирины написали заявление в полицию. Девушку искали всем поселком, обошли каждый уголок, но она как сквозь землю провалилась.

Школьный выпускной. Фото предоставлено знакомой пропавшей Ирины Коченгиной

Мама Ирины в буквальном смысле не могла найти себе места, в отчаянии женщина пошла по гадалкам и экстрасенсам, кто-то говорил, что ее дочери уже нет живых, но большинство вселяли надежду в то, что Ирина жива, но ее где-то удерживают. Как бы то ни было, спустя несколько лет безуспешных поисков мать Ирины сошла с ума и умерла.

«Леня, хоть на смертном одре покайся! Расскажи, что с Иринкой сделал!»

Разгульный образ жизни Леонида сделал свое дело, вскоре он попал в больницу, где долго и мучительно умирал.

- У Лени был цирроз печени и водянка – живот вздулся до каких-то невероятных размеров, - говорит одна из санитарок Вильвенского госпиталя. – Умирал он очень болезненно и тяжело. Незадолго до смерти к нему в палату приходили его родственники и просили рассказать им всю правду об Ирине. Но он уже был в полубредовом состоянии и даже не мог говорить, лишь мычал и мотал головой. Так он и умер, забрав эту тайну с собой.

Официальный комментарий следователей

По словам нашего источника в силовых структурах, сыщик, который занимался расследованием исчезновения Ирины, уже давно покинул страну, а участковый, который мог бы пролить свет на эту историю, умер несколько лет назад. Поэтому за официальным комментарием нам пришлось обратиться в СУ СКР по Пермскому краю. Хочется отметить, что в запросе мы просили подробно ответить на ряд вопросов: в деталях рассказать, при каких обстоятельствах пропала Ирина, был ли в деле подозреваемый, как и где велись ее поиски. Но комментарий следователей кроме как отпиской назвать нельзя.

«Сообщаю, что в 1998 году по факту безвестного исчезновения местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 105 УК РФ, в ходе расследования которого установить местонахождение последней не удалось. После образования органов СК России уголовное дело было передано для дальнейшего расследования из прокуратуры в следственное управление СК России по Пермскому краю. В настоящее время следственными органами совместно с органами полиции осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. По уголовному делу допрошен большой круг свидетелей, проведены иные следственные действия», - говорится в ответе СК.

Ищем дальше сами...

Кидают трубки и добавляют в черный список

Брат Леонида Виталий и другие его родственники не отвечают на наши сообщение, а некоторые, узнав, чего мы хотим, добавляют нас в черный список. Как рассказывают Вильвенские, несколько лет назад Виталий вместе со своей семьей перебрался в Москву, а в прошлом году к нему приехала и Оксана. Она оставила здесь квартиру и гражданского мужа. Зачем женщина перебралась поближе к Виталию, местным остается только гадать, возможно, их связывает не только тайна исчезновения Ирины, а что-то большее…

«Не стоит тебе в это лезть, лейтенант».

В то время старший брат Ирины Евгений работал в милиции в Березниках. После исчезновения сестры он начал свое расследование: наводил справки, поднимал документы и, возможно, определили круг подозреваемых.

- Но его прижали, причем свои же, сказали, чтоб он в это дело не лез. Но речь шла о его сестре, поэтому не разобраться в этом деле он не мог, но вскоре его вынудили написать заявление по собственному желанию, - рассказывают жители Вильвы.

«Весь погреб был исцарапан женскими ногтями»

Около трех лет назад жительница Вильвы Валентина купила дом, в котором жил Леонид. В нем несколько лет никто не жил и, по сути, он был заброшенным.

- Когда Валентина полезла в яму, чтобы спустить овощи, обомлела – весь погреб был в царапинах и следах от женских ногтей, как будто там долгое время держали взаперти женщину, и она отчаянно пыталась выбраться, - говорят Вильвенские. – Наверняка Ленька держал там Иринку, измывался над ней, а потом убил.

О найденных в погребе царапинах Валентина особо не распространяется, рассказала об этом лишь нескольким людям. А когда мы спросили ее об этом, Валентина заявила, что это все выдумки.

Тело Ирины Коченгиной до сих пор не найдено. Некоторые местные жители утверждают, что Леонид прикопал тело к одной из могил на местном кладбище, другие же говорят, что он сбросил ее в Александровские озера.

- Говорят, что в озере нашли Ирину цепочку, вероятнее всего, там Ирка и покоится, в свое время озеро обследовали водолазы, но оно очень глубокое, это ведь затопленный карьер, поэтому до дна достать у водолазов так и не получилось, - рассказывают местные жители.

Мы будем продолжать разбираться в загадочном исчезновении Ирины Коченгиной

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