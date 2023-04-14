Блогер-путешественник из Пермского края второй раз женился на девушке из Африки

Невесту пермский болгер-путешественник нашел себе в Замбии. Фото: ВК Марат Давляев.

- Ты выйдешь за меня замуж? – спросил Марат Давляев - блогер-путешественник из Пермского края - свою темнокожую возлюбленную и открыл красный футляр с обручальным колечком.

- Ес, ес, - засмеялась Нгамбо, надела кольцо на палец, начала улыбаться и показывать, насколько она счастлива.

Мечта 28-летнего блогера-путешественника из деревни Седяш в Октябрьском районе Пермского края наконец-то сбылась. Он женился на темнокожей девушке Нгамбо из Замбии.

Чтобы сделать ей предложение, жених позвал любимую в путешествие на озеро Кариба. Там они купались, пытались ловить рыбу в мутной воде, а вечером на закате пермяк сказал главные романтические слова, на которые невеста ответила согласием. Молодой человек был на седьмом небе от счастья.

За темнокожую невесту ему пришлось заплатить калым 45 тысяч замбийских квач (около 150 тысяч рублей).

- Сумма явно завышена, но, наверное, это потому что я белый, - объяснил он.

О своих приключениях в Замбии пермяк снимал ролики и выкладывал их на свой канал в интернете. Есть там рассказы о приготовлении съедобных гусениц, о поездках на отдых в местных автобусах с козами в багажнике, о замбийских дискотеках и многом другом, что он увидел по время путешествия по Замбии. За африканскими приключениями блогера следили около 20 тысяч подписчиков.

А потом была настоящая свадьба: жених в строгом костюме, невеста в красивом платье, под венец которую вел строгий папа. Молодожены сказали, что согласны связать друг с другом свои жизни и поставили подписи в книге регистраций.

- Мы с Нгамбо заключили брак, и день свадьбы стал одним из самых счастливых дней в моей жизни, - поделился своей радостью жених. - Я так счастлив! Вы даже не представляете, как давно я ждал этого момента и мечтал взять в жены эту девушку. Любовь, не смотря на разницу культур и цвета кожи, переполняет наши сердца!

Напомним, это уже второй брак пермского блогера-путешественника с девушкой из Замбии. Со своей первой супругой, которую звали Кент, Марат Давляев случайно познакомился в 2018 году. Девушка училась в России на врача и знала русский язык. После учебы она вернулась обратно и теперь работает у себя на родине. Марат накопил денег, чтобы отправиться в длительное путешествие к любимой, однако после долгожданной встречи пара решила закончить отношения.

- Пришло время раскрыть карты, - написал тогда откровенный пост блогер. - Долго я не решался сказать об этом публично: мне нравятся темнокожие. Белые не интересуют, даже самые красивые или богатые. Почему именно темнокожие? Сам не знаю.

И пермяк все-таки разыскал свою «шоколадную» мечту и женился на ней. Этой зимой Нгамбо впервые приехала в Россию и увидела снег. Девушка приняла ислам, учит татарский язык и активно знакомится с деревенской жизнью.

«Не важно, какого цвета кожа, главное с кем ты счастлив», «То, что ты к темненьким не равнодушен, было видно сразу», «Бедная Нгамбо! Вот зачем ей снег?», «Разницы особой нет, все мы люди», - комментируют похождения блогера подписчики.

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