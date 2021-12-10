Пермский блогер развелся с женой-африканкой и снова ищет себе шоколадную невесту

Блогер из Пермского края ищет себе новую невесту. Фото: страница в Instagram maratdavlyaev.

- Все, я дома, никто меня не съел, - рассказывает на своей странице в Instagram блогер Марат Давляев из деревни Седяш в Октябрьском районе Пермского края. – У меня все относительно благополучно, не жалею, что съездил, соскучился по родной деревне.

В Африку молодой пермский блогер уехал два месяца назад, чтобы повидать свою темнокожую возлюбленную Кент из Замбии. А за его необычным путешествием следили почти 20 тысяч подписчиков его страницы в Instagram.

- Я нашел Кент случайно в конце 2018 года и решил познакомиться, потому что у меня всегда была мечта взять в жены темнокожую девушку, - откровенно рассказал «Комсомолке» блогер. - Я скорее всего, влюбился в цвет кожи, но потом влюбился в ее душу, и цвет кожи остался на втором плане.

В первый раз пермяк и африканка увиделись в пермском аэропорту, когда парень отправил ей деньги на билет, и Кент прилетела в Россию, чтобы познакомиться с молодым человеком лично. А потом приезжала еще четыре раза иногда на неделю, иногда – на две.

- Языкового барьера между нами не было, разногласий тоже, правда, поначалу нам было трудно понимать друг друга, хотя она училась в России на врача и знает русский, - говорит парень. – А после учебы она вернулась обратно и теперь работает у себя на родине.

За год разлуки Марат сумел накопить 200 тысяч рублей и решил отправиться в длительное путешествие к любимой. Он взял с собой палатку, чтобы экономить на гостиницах, старался подрабатывать в дороге, чтобы хватило денег.

Но после долгожданной встречи на родине у девушки, пара решила закончить отношения. Еще какое-то время после расставания пермяк прожил в Африке, а перед отъездом опубликовал откровенный пост:

- Пришло время раскрыть карты, - поделился блогер. - Долго я не решался сказать об этом публично: мне нравятся темнокожие. Белые не интересуют, даже самые красивые или богатые. Почему нравятся именно темнокожие? Сам не знаю. В последние дни я много времени проводил с разными девушками. Как думаете, понравилась ли мне кто-нибудь из них? Заберу ли я кого-то в Россию?

«Не важно, какого цвета кожа у них, главное с кем ты счастлив», «То, что ты к темненьким не равнодушен, было видно сразу», «Только вряд ли ты привезешь кого-то», - комментируют этот пост подписчики.

- Вот увидите, обязательно привезу! – отвечает им блогер.