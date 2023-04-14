Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми состоялась специальная пресс-конференция, где организаторы фестиваля «Тайны горы Крестовой» рассказали об его участниках и предварительной программе. Одним из главных отличий фестиваля 2023 года станет его международный статус.

Русский Авиньон

По словам автора идеи и директора фестиваля «Тайны горы Крестовой» Любови Зайцевой, фестивальная жизнь в 2023 году получит свое продолжение в новых проектах.

«В этом году к нас вновь появилась международная составляющая: у нас с моноспектаклем «Вспомни имя свое» выступит Роберт Акопян из Армянского государственного драматического театра. В целом, программа фестиваля будет представлять большой творческий эксперимент», - отмечает Любовь Зайцева.

Как отметил член экспертного совета фестиваля «Тайны горы Крестовой», известного театрального критика Владимира Спешкова, за 11 лет проведения фестиваль стал настоящим событием в культурной жизни страны, многие без всякой иронии называют его «Русский Авиньон» - тем местом, куда мечтают попасть многие творческие коллективы.

«Год от года фестиваль набирает силу. Его ярчайшим событием является открытие, всякий раз организаторы удивляют своих гостей. Среди участников нынешнего, двенадцатого по счету, фестиваля будут прославленные, «золотомасочные», коллективы, включая Челябинский театр современного танца, Никитинский театр из Воронежа, «Новая драма» и «Балет Евгения Панфилова» из Перми, Пермский театр оперы и балета. Здесь всегда происходит презентация проектов, которые ждет большое будущее. К примеру, театр «Доминанта» представит премьеру замечательного спектакля Александра Вислова «Живое вещество». В любом случае, этот фестиваль носит уровень не местного события, сюда надо стремиться в любом случае», - говорит Владимир Спешков.

Кроме того, свой новый спектакль «Кама. Горт. Легенды», за основу которого был взят финно-угорский фольклор, представит Пермский театр кукол. Все фестивальные события пройдут в рамках празднования 300-летия Перми. (12+)

Шесть дней творчества

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в окрестностях Губахи с 30 июня по 5 июля. Его локациями станут Гора Крестовая, Всесезонный курорт «Губаха» и декорации «Города-призрака», созданные для съемок фильма «Сердце Пармы».

Пресс-конференция. Фото: Павел Шатров

Фестиваль стартует 30 июня с постановкой Дениса Чернышова в исполнении Челябинского театра современного танца. Официальное открытие состоится 1 июля во время встречи «Заката на Крестовой». Пермский театр оперы и балета представит большую программу: балет Валерия Гаврилина «Анюта», фрагменты из балета Арама Хачатуряна «Гаянэ» с грандиозным «Танцем с саблями», а также балета Сергея Прокофьева «Каменный цветок».

Что интересно, выступления артистов балета пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением Гари Агаджаняна.

«Больших трудностей в выступлении оркестра на открытом пространстве я не вижу. Единственное, чтобы не было дождя и сильного ветра. Вообще, такие выступления широко практикуются в мире. Многие страны проводят хотя бы один летний фестиваль – это в порядке вещей. Очень здорово, что в Пермском крае есть такой большой фестиваль. Мы постараемся справиться с поставленной перед нами задачей. Думаю, нам предоставят возможность провести репетицию на новой для оркестра площадке. Это очень важно для понимания того, с чем будем иметь дело, географией места», - отмечает маэстро.

В новый театральный ландшафт «Города-призрака» попытается вписаться со своим спектаклем «Девичник» театр «Доминанта», а также творческая мастерская из Москвы - с «Гамлетом».

В рамках фестиваля пройдут творческие лаборатории, где будут разбирать и читать произведения 300-летней давности.

Долетим на «ласточке»

По словам организаторов фестиваля во время его проведения предполагается ввести новые рейсы скоростного поезда «Ласточка» до Губахи. Они появятся в среду, а также в выходные дни.

Кроме того, в период проведения фестиваля ряд туристических фирм региона предложат фестивальные туры на комфортабельных автобусах для его посещения.

«В перспективе на базе курорта «Губаха» появится четырехзвездный отель, где смогут останавливаться любители активного образа жизни, но и гости фестиваля «Тайны горы Крестовой». Реализация этого проекта станет возможна благодаря гранту Минтуризма РФ», - пояснил один организаторов фестиваля, председатель совета директоров компании «Метафракс груп» Армен Гарслян.

Подробная информация о проведении фестиваля «Тайны горы Крестовой» в 2023 году появится на сайте Молодежного театра-студии «Доминанта».

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