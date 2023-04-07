Выплата ветеранам войны ко Дню Победы в Перми 2023: кому положена, сколько и как получить

День Победы в 2022 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году 9 мая вся Россия будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Перми и Пермском крае состоятся праздничные мероприятия.

Традиционно в честь праздника город предоставит денежные выплаты ветеранам войны.

Рассказываем, какая полагается выплата ветеранам ко Дню Победы в Перми 2023, а также как ее получить.

Кому положена выплата ко Дню Победы в 2023 году

В 2023 году выплаты ко Дню Победы Санкт-Петербурге в Перми и Пермском крае получат более 7 800 ветеранов Великой Отечественной войны, включая инвалидов и участника войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. На эти цели в краевом бюджете заложили 32,6 млн рублей.

В Пермском крае в 2023 году проживают 7 816 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 262 инвалида и участника войны.

В 2022 году число ветеранов в Прикамье составляло 9979 человек, в 2021 году – 11027 человек, в 2020 году - 14 610 человек, в 2019 году - более 18 тыс. человек.

Сколько выплатят ко Дню Победы в 2023 году

На заседании регионального оргкомитета «Победа» министр социального развития Пермского края Павел Фокин доложил, что в апреле 2023 года участники и инвалиды ВОВ получат из федерального бюджета выплаты в размере 10 тыс. рублей.

По 5 тыс. рублей. ежегодной выплаты из бюджета Пермского края получат более 6 тыс. ветеранов – награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В качестве дополнительной меры поддержки ветеранов Пермского края предусмотрено оказание материальной помощи по компенсации расходов на газификацию жилых домов. В 2023 году размер выплаты увеличен до 100 тыс. рублей. Ее могут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

Уточнить полный список получателей выплаты ко Дню Победы в 2023 году можно в министерстве социального развития Пермского края.

Как получить выплату ко Дню Победы в 2023 году

Специально писать никаких заявлений для получения выплаты не надо. Все денежные средства будут перечислены автоматически на счет ветеранов вместе с пенсионными выплатами до 9 мая 2023 года.

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