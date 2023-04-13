Неугомонный дед из Перми, который 50 лет отсидел за изнасилования, оказался раптофилом

6 марта престарелый насильник полцучил новый срок. Фото: Лариса Колчанова

В начале марта суд Свердловского района Перми вынес пятый по счету приговор насильнику – рецидивисту Василию П. В феврале 2023 года ему исполнилось 72 года. Все годы мужчина жил по принципу: изнасиловал, сел, вышел… Из своих семи десятков 50 лет неугомонный и озабоченный гражданин провел на зоне за преступления против половой неприкосновенности. Почему легенда старого извращенца до сих пор работает безотказно, и почему дочь, несмотря на все преступления отца-насильника, до сих пор ему предана, разбиралась журналист «Комсомолки».

Жертвы - юные девственницы

В первый раз Василий отправился в исправительную колонию в далеком 1978 году. Тогда он был молод и совершал классические изнасилования. Позднее с насильственного полового акта он перешел к действиям сексуального характера. Возможно, он не мог уже насиловать девочек в силу возраста, но все остальное - делал. Его жертвы, как правило, юные девственницы.

Василий – глубоко верующий в Бога человек. Впервые приехав в колонию в 27 – летнем возрасте, насильник очень переживал, что сокамерники его не примут, и он просто не выживет на зоне с такой неавторитетной статьей. Поэтому в колонии зэк прибился к церкви, стал читать Библию и его, набожного, сидельцы не трогали.

Дома в Перми отца ждала дочь Наташа. У Васи есть еще сын, но особую любовь к папе питала, именно, девочка. Наталья, полу-монашка, все дни проводила в церкви, замаливала грехи родственника. В 2010 году Василий, только освободившись, вновь загремел под нехорошую статью - совершил сексуальные действия в отношении 10 – летней девочки. Пока шло следствие и суд, дочь жулика обивала пороги следственного комитета и Свердловского районного суда. Верующая в Бога женщина приходила к следователю и, не скрываясь и не стесняясь, сыпала под порог кабинета земельку с кладбища. А позднее в коридорах суда монашка молилась и бубнила какие-то заклинания себе под нос.

В 2010 году по четвертому приговору рецидивист «уехал» на зону на 12 лет. Ему определили колонию не строгого, а более жесткого - особого режима, в таких условиях сложно выживать. Но неугомонный дед, отсидев весь срок, вышел живым и невредимым 20 декабря 2021 года. Пенсионер после долгого нахождения в неволе, как выяснилось, не потерял сексуального влечения. И это в 71 год!

«Милый старичок»

Только два месяца на свободе он жил спокойно в семье с 79 – летней супругой и дочерью. 26 февраля 2022 года сексуально озабоченного деда вновь потянуло на молоденьких. Он встретил девушку на улице Макаренко у ее дома в Мотовилихе в семь часов вечера. Педофил подумал, что девочка еще совсем юная, ростом маленькая, хрупкая, как подросток. На самом деле незнакомке было 19 лет и она, как и все предыдущие жертвы дедушки Коли, поверила в его старую легенду. Дескать, он хочет купить подарок дочери своей знакомой, в магазине вещь надо примерить, а девушка по размеру, как раз, подходит. И новая потерпевшая клюнула на удочку, поехала со стариком в магазин. По началу Василий показался ей милым добрым старичком: высокий, худой, длинные густые брови свисают до острого носа.

В этот раз Василий добавил новое к легенде для пущей убедительности. Якобы, он владелец нескольких магазинов в городе. Увидел, что девушка постоянно разговаривает по телефону, а это показатель деловых качеств, значит, она может помочь в бизнесе, раскрутить магазины, привлечь покупателей своей коммуникабельностью. И эту «лапшу» он весил на уши новой жертве, пока ехал с ней в трамвае до остановки «Авторадио». Девушка – не местная, приехала в Пермь из Верещагино, ориентируется плохо в городе. Поэтому она не знала, что в стороне Старцева никаких магазинов нет, только МОРГ. Пара шла в сторону леса к лыжной базе «Динамо» через частный сектор и садовые участки. Девушка была полностью в телефоне с наушниками, ничего вокруг не видела, не слышала. Когда зашли в лес на 20 метров, жертва поняла, что это ловушка. Она успела отправить своей сестре сообщение с координатами нахождения и написала: «Если что, то ищите меня здесь».

Василий остановился, резко повернулся, пошел на девушку. Он уже не выглядел добрым дедулей, больше походил на маньяка с длинными бровями и злыми глазами. Он схватил девушку за руку, стал расстегивать ширинку, предложил оказать ему «услугу» за 10 тысяч. Она отказалась, он пригрозил: «Если будешь сопротивляться, вырублю, сделаю, что хочешь с тобой!». Старик повалил жертву, совершил насильственные действия сексуального характера. Вероятно, дошло бы и до самого полового акта, Василий оказался бодрым и активным дедушкой, но потерпевшая вдруг спросила: «Верите ли вы в бога?». Эти слова остановили насильника, он встал, помог подняться девушке, помог ей одеть верхнюю одежду, отряхнул от снега. Сказал, что она – не такая, как все, за деньги не продается. Проводил перепуганную потерпевшую на остановку.

Оказался раптофилом

На протяжении следствия Василий отрицал свою причастность к преступлению, признавал, что гулял с новой знакомой по лесу, в темноте споткнулся, упал на нее, а жертва почему то сама стала раздеваться.

У Николая не только Библия – настольная книга, Уголовный кодекс тоже. Дед – эрудированный человек, имеет высшее политехническое образование и знает, как надо себя вести. А после освобождения, со слов дочери, собирался построить Храм в Перми. Неугомонный и неисправимый субъект был направлен в стационар, где психологи и психиатры изучали личность обвиняемого. И, по заключению специалистов, Вася – психически здоровый человек. Ему не был поставлен диагноз «педофилия», у деда другое сексуальное отклонение и довольно редкое.

Полина Россохина, следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю:

«По заключению стационарной психолого – психиатрической судебной экспертизе обвиняемому было установлено расстройство сексуального предпочтения в виде раптофилии, т.е., это расстройство полового влечения, при котором получение сексуального удовлетворения возможно только при совершении насильственного полового акта. Это либо к нему должно быть применено насилие, либо к его жертве. Но данное обстоятельство, наличие такого диагноза не освобождает лицо от уголовной ответственности. Обвиняемый, 1951 г.р., мог отдавать отчет своим действиям и мог руководить ими».

«Оступился по молодости»

Странные отношения у отца и дочери! Наталья – взрослая женщина, но замуж так и не вышла, детей не родила. Она ходит в церковь всю жизнь и молится за своего папу. Она допускает, что отец в молодости совершил изнасилования, потому что оступился. А сейчас он не мог этого сделать, старенький уже. Однажды во время продления меры пресечения Наталья бросилась к родителю с криком на весь суд: «Отец!», он дернулся к дочери: «Наташа!». Обняться родственникам не дала служебная собака. Пес от такой наглости встал на дыбы, еще бы немного, и он порвал жулика. Собака лаяла, люди кричали! Женщина готова была на все ради одного мгновения - побыть в объятиях горячо любимого человека.

6 марта 2023 суд Свердловского района вынес приговор рецидивисту – восемь лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Адвокат осужденного направил жалобу в вышестоящую инстанцию.

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